ميزة جديدة من Apple Maps

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(اليوم السابع)

تضاعف شركة Yelp جهودها في دمج خرائط Apple، فقد قدمت ميزة "طلب عرض أسعار"، مما يسمح لمستخدمي خرائط Apple بالاستفسار مباشرة عن تقديرات الخدمة من أكثر من 200 فئة، مثل إصلاح المنازل، وتخطيط الأحداث، وخدمات السيارات.في حين أن Apple Maps كانت تتحرك بثبات نحو نظامها الخاص للمراجعات والتقييمات، فإن هذا التكامل الجديد يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تلعبه خدمات الطرف الثالث مثل Yelp في إثراء تجربة الخرائط، فأن مع هذه الإضافة، يمكن لمستخدمي Apple Maps الاستمتاع باتصالات أكثر مباشرة بمقدمي الخدمات المحليين، مما يبسط عملية العثور على المتخصصين وتوظيفهم.ميزة جديدة من Apple Mapsأعلنت Yelp عن الميزة الجديدة كجزء من تحديث نهاية العام، مع التركيز على تسهيل اتصال مستخدمي Apple Maps بمقدمي الخدمات، حيث سيظهر زر "طلب عرض أسعار" على صفحات أعمال Apple Maps، مما يسمح للمستخدمين بطلب تقديرات من متخصصي الخدمة عبر أكثر من 200 فئة، بما في ذلك الخدمات المنزلية وإصلاح السيارات وتخطيط الأحداث والمزيد.وقد تم تصميم التكامل للعمل بسلاسة مع أو بدون تثبيت تطبيق Yelp، وبالنسبة للمستخدمين الذين لديهم التطبيق، يؤدي النقر على زر "اقتباس" إلى إعادة التوجيه إلى الميزة داخل تطبيق Yelp.يصف Yelp الإضافة بأنها طريقة لجلب "عملاء محتملين ذوي نوايا عالية" إلى الشركات من الأشخاص الذين يبدأون بحثهم على الخرائط.ويأتي هذا التحديث في ظل التحول التدريجي لشركة Apple بعيدًا عن الاعتماد بشكل كبير على Yelp في قوائم الشركات والمراجعات، فقد انتقلت Apple Maps بشكل متزايد إلى نظام المراجعة الخاص بها، لكن هذه الميزة الجديدة تشير إلى أن Yelp لا يزال يلعب دورًا مهمًا في تحسين الخدمة.المزيد من التحسينات لمستخدمي Yelpبالإضافة إلى تكامل Apple Maps، أعلنت Yelp عن العديد من التحديثات الأخرى التي قد تفيد مستخدمي الخرائط بشكل غير مباشر، مثل رؤى المراجعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد Yelp من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتلخيص مشاعر المراجعين عبر فئات مثل جودة الطعام والخدمة والأجواء وأوقات الانتظار.تهدف هذه التغييرات إلى جعل تطبيق Yelp لنظام التشغيل iOS أكثر سهولة في الاستخدام، وهو ما يعود بالنفع على مستخدمي الخرائط عند إعادة توجيههم إلى Yelp للحصول على تفاصيل إضافية.ماذا يعني هذا لمستخدمي خرائط Appleتُعد ميزة "طلب عرض أسعار" الجديدة خطوة أخرى نحو تحسين وظائف خرائط Apple من خلال دمج خدمات الجهات الخارجية بشكل أعمق.وبينما تواصل Apple تحسين نظام المراجعة الأصلي الخاص بها، فإن الشراكات مثل هذه تسمح لمستخدمي الخرائط بالوصول إلى ميزات متخصصة لا توفرها أدوات Apple المضمنة بعد.وسواء كنت تبحث عن مقاول أو ورشة إصلاح سيارات أو خدمات الأحداث، فإن ميزة طلب عرض الأسعار السلسة هذه يمكن أن تجعل خرائط Apple أداة أكثر عملية للعثور على المتخصصين المحليين والتواصل معهم.