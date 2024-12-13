مفاجأة.. ميزة جديدة تُمكن ChatGPT من "الرؤية"

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وأوضحت الشركة أنه مع الميزة الجديدة سيكون بإمكان المستخدم طرح أسئلة بصوته على المنصة الذكية، بشأن كل ما تراه عدسة كاميرا هاتفه.كما أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة محتوى شاشات هواتفهم مع ChatGPT باستخدام خاصية Share Screen، وطلب المساعدة أو الآراء حول المحتوى المعروض، مثل اقتراح ردود على الرسائل أو تقييم الصور أو أي استفسارات أخرى تتعلق بما يظهر على الشاشة.المزايا الجديدة تطلبت من OpenAI تغيير بسيط في تفاصيل تصميم واجهة الاستخدام، فعندما يقوم المستخدم بتفعيل وضع التفاعل الصوتي المطور Voice Advanced Mode، سيظهر أمامه زرّين جديدين، الأول يحمل علامة كاميرا فيديو، وهو خاص بتشغيل ميزة "الرؤية" لدى ChatGPT، بينما الثانية هو زر يحمل ثلاث نقاط، بالضغط عليه يظهر 3 خيارات، وهي التقاط صورة أو مشاركة صورة مع ChatGPT أو مشاركة محتوى شاشة الهاتف بشكل حي Share Screen.المزايا الجديدة متاحة حالياً لبعض مشتركي ChatGPT Plus، وChatGPT Pro، وسيتم طرحها لعموم المشتركين بشكل تدريجي. (الشرق)