لتعزيز تجربة "الميتافيرس".. ميتا تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد

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وقالت الشركة في بيان: "نعتقد أن هذا البحث قد يمهد الطريق أمام وكلاء متجسدين بالكامل في الميتافيرس".وذكرت الشركة أن "ميتا موتيفو" يعالج مشاكل التحكم في الجسم الشائعة في الصور الرمزية الرقمية، بما يساعد على أداء الحركات بطريقة أكثر واقعية تشبه الإنسان.وتضمنت أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي أصدرتها ميتا أداة تحمل اسم (فيديو سيل) التي تضيف علامة مائية مخفية لمقاطع الفيديو، مما يجعلها غير مرئية للعين المجردة ولكن يمكن تتبعها. (الشرق)