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تكنولوجيا وعلوم

لتعزيز تجربة "الميتافيرس".. ميتا تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد

Lebanon 24
13-12-2024 | 16:00
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أعلنت شركة ميتا، إنها ستطلق نموذج ذكاء اصطناعي يحمل اسم "ميتا موتيفو" Meta Motivo، بإمكانه التحكم في تحركات وكيل رقمي يشبه الإنسان، مع إمكانية تعزيز تجربة الميتافيرس.

وقالت الشركة في بيان: "نعتقد أن هذا البحث قد يمهد الطريق أمام وكلاء متجسدين بالكامل في الميتافيرس".
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وذكرت الشركة أن "ميتا موتيفو" يعالج مشاكل التحكم في الجسم الشائعة في الصور الرمزية الرقمية، بما يساعد على أداء الحركات بطريقة أكثر واقعية تشبه الإنسان.

وتضمنت أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي أصدرتها ميتا أداة تحمل اسم (فيديو سيل) التي تضيف علامة مائية مخفية لمقاطع الفيديو، مما يجعلها غير مرئية للعين المجردة ولكن يمكن تتبعها. (الشرق) 
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