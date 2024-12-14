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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة فى YouTube Music
Lebanon 24
14-12-2024
|
09:25
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تستعد خدمة بث الموسيقى YouTube Music لتجهيز نفسها بميزة جديدة لتكملة خيار الاتصال السريع، ويطرح التطبيق خيار "Pin to Speed dial" الذي يتيح لك تخصيص شبكة الشاشة الرئيسية لمحتوى محدد.
ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه للاستفادة من هذه الميزة الجديدة، تحتاج إلى فتح أي أغنية أو مقطع فيديو موسيقي أو ألبوم أو قائمة تشغيل، وستحصل على خيار "تثبيت على الاتصال السريع" الجديد.
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كما أنه عند الضغط عليه، ستظهر الأغنية التي اخترتها في شبكة 3x3 مع رمز دبوس في الزاوية اليمنى العليا، ويمكنك الضغط فوق الزر ذي النقاط الثلاث أو الضغط لفترة طويلة أيضًا، والخيار متاح من شاشة التشغيل الآن، وبمجرد أن تشعر بالملل من أغنية معينة، يمكنك "إلغاء التثبيت من الاتصال السريع" من نفس القائمة.
هذه الميزة الجديدة مفيدة بطريقتين رئيسيتين على الأقل، وهما: أولاً، يمكنك استخدامها لتثبيت قائمة التشغيل التلقائية للموسيقى المفضلة لديك في نفس الموضع حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة وسرعة، وثانيا، يمكنك تثبيت أغنية معينة مهووس بها.
وهذا يساعدك بطريقة ما على القيام بذلك، أي الحصول على موضع ثابت لشيء تحبه على الصفحة الرئيسية.
تتم مزامنة المحتوى المثبت عبر أجهزتك، والخيار متاح لكل من Android وiOS، ولا يزال الاتصال السريع غير متاح لأجهزة Android اللوحية أو على الويب.
(اليوم السابع)
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