Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة فى YouTube Music

Lebanon 24
14-12-2024 | 09:25
A-
A+

Doc-P-1292678-638697903334591686.png
Doc-P-1292678-638697903334591686.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد خدمة بث الموسيقى YouTube Music لتجهيز نفسها بميزة جديدة لتكملة خيار الاتصال السريع، ويطرح التطبيق خيار "Pin to Speed dial" الذي يتيح لك تخصيص شبكة الشاشة الرئيسية لمحتوى محدد.
ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه للاستفادة من هذه الميزة الجديدة، تحتاج إلى فتح أي أغنية أو مقطع فيديو موسيقي أو ألبوم أو قائمة تشغيل، وستحصل على خيار "تثبيت على الاتصال السريع" الجديد.
Advertisement
كما أنه عند الضغط عليه، ستظهر الأغنية التي اخترتها في شبكة 3x3 مع رمز دبوس في الزاوية اليمنى العليا، ويمكنك الضغط فوق الزر ذي النقاط الثلاث أو الضغط لفترة طويلة أيضًا، والخيار متاح من شاشة التشغيل الآن، وبمجرد أن تشعر بالملل من أغنية معينة، يمكنك "إلغاء التثبيت من الاتصال السريع" من نفس القائمة.
هذه الميزة الجديدة مفيدة بطريقتين رئيسيتين على الأقل، وهما: أولاً، يمكنك استخدامها لتثبيت قائمة التشغيل التلقائية للموسيقى المفضلة لديك في نفس الموضع حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة وسرعة، وثانيا، يمكنك تثبيت أغنية معينة مهووس بها.
وهذا يساعدك بطريقة ما على القيام بذلك، أي الحصول على موضع ثابت لشيء تحبه على الصفحة الرئيسية.
تتم مزامنة المحتوى المثبت عبر أجهزتك، والخيار متاح لكل من Android وiOS، ولا يزال الاتصال السريع غير متاح لأجهزة Android اللوحية أو على الويب. 
(اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:30 | 2024-12-14
07:00 | 2024-12-14
04:00 | 2024-12-14
03:00 | 2024-12-14
01:00 | 2024-12-14
23:00 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24