تيم كوك يبهر الملك تشارلز بهذه الميزة في iOS 18.2

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أنهى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، زيارة إلى لندن حيث التقى بالملك تشارلز، كما أنه خلال الزيارة، طرح الملك أسئلة خاصة حول ذكاء أبل.ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، كانت الميزة التي لفتت انتباهه حقًا هي Image Wand التي يمكنها تحويل رسم تخطيطي تقريبي إلى صورة.من الواضح أن هذه الأداة تتعرف فقط على التفاصيل الرئيسية لما رسمته ثم تولد صورة مشابهة لها باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي حديث، لكنها إنجاز تكنولوجي كبير، خاصة لشخص نشأ بدون هواتف ذكية، ليشهده بنفسه.تضمنت زيارة كوك الترحيب بالملك في مقر أبل في باترسي في محاولة لإظهار استعداد الشركة لمواصلة الاستثمار في المملكة المتحدة، وشكر الملك على "التزامه بالعمل الخيري".كما شهدت الزيارة تفاعل كوك والتعليق على الوقت الذي انضم فيه لأول مرة إلى أبل، وسُئل أيضًا عن سوق العمل الحالي الذي يمر بحالة ركود هائلة، حيث قال كوك إن الوظائف تعمل في دورات وأنها ستستقر في النهاية.بالإضافة إلى Image Wand، هناك بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى في iOS 18.2، ربما تكون الإضافة الأكبر هي التكامل مع ChatGPT لأنه يجعل جهاز iPhone الخاص بك أكثر ذكاءً حتى وصول Siri المحدث في عام 2026. (اليوم السابع)