تسريبات جديدة حول سلسلة هواتف "Pixel 10".. هذا ما تخطط له "غوغل"

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وكانت خيارات "غوغل" محدودة في ما يتعلق بشرائح المودم التي ستستخدمها، إذ لم يكن أمامها سوى ثلاث شركات تقدم رقائق مودم تدعم شبكات الجيل الخامس، وهي "سامسونغ"، و"كوالكوم" و"ميديا تيك".وقال مصدر من "غوغل"، في تصريح خاص لموقع "Android Authority" المتخصص في أخبار نظام تشغيل "أندرويد" والأجهزة التي تعمل به، إن الشركة اختارت استخدام شرائح مودم "T900" من "ميديا تيك" التي لم يتم إطلاقها بعد.ولم تتوفر بعد معلومات حول شريحة مودمم "T900".ومن المتوقع أن تطلق "غوغل" سلسلة هواتف "Pixel 10" في نهاية صيف 2025، ويتوقع أن تضم أربعة فئات كما هو الحال في سلسلة "Pixel 9". (العربية)