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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تكشف عن ميزتين لحماية مستخدمي "أندرويد" من أجهزة تتبع البلوتوث
Lebanon 24
16-12-2024
|
23:00
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أعلنت شركة غوغل عن ميزتين مهمتين لحماية مستخدمي أجهزة أندرويد من الأشخاص السيئين الذين يستخدمون أجهزة البلوتوث لتتبع الناس، وفي العام الماضي أصدرت غوغل إنذارا في خدمة "العثور على جهازي" لإعلام مستخدمي أندرويد عند اكتشاف جهاز تتبع غير معروف بالقرب منهم، وفقا لموقع "ذا صن".
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وتمنع هذه الميزة المتطفلين من تتبع مواقع المستخدمين لمدة تصل إلى 24 ساعة، مما يتيح لهم فرصة الوصول إلى مكان آمن قبل العثور على جهاز التتبع وتعطيله.
وللقيام بذلك افتح إشعار تنبيه أداة التتبع وانقر على خيار "لا يمكنني العثور على أداة التتبع" ثم اضغط على زر "إيقاف مؤقت".
ومن جهة أخرى، وسّعت غوغل ميزة "البحث عن الأماكن القريبة" لتشمل الأجهزة غير المرغوب فيها، ومن خلال النقر فوق الإشعار الخاص بأداة تعقب غير معروفة يمكنك تشغيل صوت لمساعدتك في تحديد موقع الجهاز الذي يتعقبك.
وبهذه الطريقة يمكنك العثور على جهاز التتبع وتعطيله حتى لو قام المتتبع بوضعه في حقيبتك أو ربطه بسيارتك، ولن يعلم المتتبع أنك عثرت على جهاز التعقب.
وإذا لم تعمل هذه الطريقة فستقوم ميزة "العثور على جهازي" بربط هاتفك بالمتتبع عبر البلوتوث وعرض خيار إشارة يزداد تدريجيا كلما اقتربت من الجهاز.
وبمجرد العثور على جهاز التتبع فهناك خدعة مميزة تسمح لك برؤية معلومات مالك الجهاز، وما عليك سوى تقريب الجهاز من هاتفك وسيظهر الرقم التسلسلي لجهاز التتبع، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي، وفي بعض الأحيان تظهر آخر 4 أرقام من رقم هاتف المتسلل.
يذكر أن هذه الخدعة تعمل فقط على بعض أنواع أجهزة التتبع التي تعمل بتقنية البلوتوث. (الجزيرة)
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