Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

للحماية من التتبع والتجسس.. "غوغل" تفعّل هاتين الوظيفتين

Lebanon 24
17-12-2024 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1294141-638700705275473332.jpg
Doc-P-1294141-638700705275473332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة "غوغل" الاميركية وظيفتين جديدتين لتحسين حماية أجهزة أندرويد ضد التجسس والتتبع بواسطة أجهزة التتبع بالبلوتوث.

وأوضحت الشركة أنه يمكن قطع نقل بيانات الموقع إلى أجهزة التتبع الخارجية مؤقتاً، علاوة على أنه يمكن العثور على أجهزة التتبع غير المرغوب فيها عن طريق وظيفة "البحث في الأماكن القريبة".
Advertisement
 
كما أشارت إلى أن أجهزة أندرويد يمكنها إصدار تنبيهات تلقائية في حالة الوجود المستمر لأجهزة تتبع بلوتوث غير معروفة منذ صيف 2023، وإذا قام المستخدم بتنشيط هذه التنبيهات فإنه سوف يتلقاها "بوتيرة أكبر وبشكل أسرع".
 
وأكدت الشركة على توافق الوظيفتين الجديدتين مع شبكة العثور على جهازي "Find My Device". وقالت: "عند اكتشاف جهاز تتبع متوافق، فإنه يمكن قطع إرسال تحديثات الموقع مؤقتاً إلى شبكة "العثور على جهازي"، وذلك عن طريق اختيار البند "لا يمكنني العثور على جهاز التتبع"، ثم اختيار البند "الإيقاف المؤقت".
وتبعا لذلك فإن الموقع الخاص بالمستخدم لن يكون ظاهراً لمدة تصل إلى 24 ساعة، وخلال تلك الفترة يمكن البحث عن جهاز التتبع والعثور عليه وتعطيله.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:40 | 2024-12-17
07:06 | 2024-12-17
04:42 | 2024-12-17
03:55 | 2024-12-17
02:00 | 2024-12-17
00:00 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24