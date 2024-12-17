للحماية من التتبع والتجسس.. "غوغل" تفعّل هاتين الوظيفتين

أطلقت شركة "غوغل" الاميركية وظيفتين جديدتين لتحسين حماية أجهزة أندرويد ضد التجسس والتتبع بواسطة أجهزة التتبع بالبلوتوث.



وأوضحت الشركة أنه يمكن قطع نقل بيانات الموقع إلى أجهزة التتبع الخارجية مؤقتاً، علاوة على أنه يمكن العثور على أجهزة التتبع غير المرغوب فيها عن طريق وظيفة "البحث في الأماكن القريبة".

Advertisement

كما أشارت إلى أن أجهزة أندرويد يمكنها إصدار تنبيهات تلقائية في حالة الوجود المستمر لأجهزة تتبع بلوتوث غير معروفة منذ صيف 2023، وإذا قام المستخدم بتنشيط هذه التنبيهات فإنه سوف يتلقاها "بوتيرة أكبر وبشكل أسرع".

وأكدت الشركة على توافق الوظيفتين الجديدتين مع شبكة العثور على جهازي "Find My Device". وقالت: "عند اكتشاف جهاز تتبع متوافق، فإنه يمكن قطع إرسال تحديثات الموقع مؤقتاً إلى شبكة "العثور على جهازي"، وذلك عن طريق اختيار البند "لا يمكنني العثور على جهاز التتبع"، ثم اختيار البند "الإيقاف المؤقت".

وتبعا لذلك فإن الموقع الخاص بالمستخدم لن يكون ظاهراً لمدة تصل إلى 24 ساعة، وخلال تلك الفترة يمكن البحث عن جهاز التتبع والعثور عليه وتعطيله.



