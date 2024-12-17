لمستخدمي "جيميناي".. هذا ما ينتظركم في الـ2025





وفي حديث نقله موقع "QUARTZ"، قالت، سيسي هسياو، نائبة الرئيس والمديرة العامة لتطبيق جيميناي، إن وضع الذكاء الاصطناعي التوليدي Gen- Ai في أيدي المستخدمين مجرد مذاق فقط من إمكاناته الهائلة، مضيفةً "الشركة ستساعد بتقديم طرق لم يفكر فيها الناس حتى الآن خلال العام المقبل".

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وضربت هسياو، مثالاً ببرنامج Gemini AI الذي يسعى لتقديم مهام أكثر تقدماً، مثل التدرب على مقابلات العمل باستخدام Gemini Live وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية باستخدام Gemini Advanced.



وقالت إن "جيميناي" سيتميز خلال العام المقبل 2025، بكونه شخصياً للغاية، وقادراً على التصرف نيابة عن المُستخدم عبر "غوغل" وخدمات الجهات الخارجية والويب، بناءً على توجيهات الشخص. تروّج شركة "غوغل" الأميركية لمنتجاتها في 2025، من خدمات وتطوير في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها، لاسيما تطبيق جيميناي والدردشة في غوغل.وفي حديث نقله موقع "QUARTZ"، قالت، سيسي هسياو، نائبة الرئيس والمديرة العامة لتطبيق جيميناي، إن وضع الذكاء الاصطناعي التوليدي Gen- Ai في أيدي المستخدمين مجرد مذاق فقط من إمكاناته الهائلة، مضيفةً "الشركة ستساعد بتقديم طرق لم يفكر فيها الناس حتى الآن خلال العام المقبل".وضربت هسياو، مثالاً ببرنامج Gemini AI الذي يسعى لتقديم مهام أكثر تقدماً، مثل التدرب على مقابلات العمل باستخدام Gemini Live وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية باستخدام Gemini Advanced.وقالت إن "جيميناي" سيتميز خلال العام المقبل 2025، بكونه شخصياً للغاية، وقادراً على التصرف نيابة عن المُستخدم عبر "غوغل" وخدمات الجهات الخارجية والويب، بناءً على توجيهات الشخص.

كما وعدت هيساو، بإدخال المزيد من المزايا على ميزة البحث العميق من جيميناي أدفانسد "Deep Research"، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الموضوعات المعقدة وتحويل النتائج إلى تقارير سهلة القراءة للمستخدمين.



وذكرت أن سوق الذكاء الاصطناعي في العام المقبل "سيكون حول الاستمرار في بناء النظام البيئي الكامل للتطبيقات والخدمات والتكاملات التي تحيط بها"، حيث يخططون لجعله أكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام.



وقالت هسياو إن "غوغل" تركز على الارتقاء بـ جيميناي، وجعله "المساعد الشخصي الأكثر إفادة للذكاء الاصطناعي" في عام 2025، عبر دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين، وجعل التكامل الروتيني اليومي سلساً.



كما سيشهد عام 2025 استمرار شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي في تطوير الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط - أو النماذج التي يمكنها معالجة أنواع مختلفة من البيانات بخلاف النص، مثل الكلام والصورة والفيديو، بحسب هيساو.