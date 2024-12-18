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تكنولوجيا وعلوم

كيف ستبدو ملامح آيفون 17 برو وبرو ماكس؟ تسريبات تكشف

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:00
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كشفت تسريبات جديدة أن شركة أبل ستلتزم بالتصميم المثلث الشكل للكاميرا في هاتفي "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" المقبلين.

وعلى الرغم من تغيير الشكل الخارجي للجهة الخلفية لهاتفي "آيفون 17 برو" و"برو ماكس"، إلا أن الكاميرات ستأتي في تصميم مثلث الشكل دون أي تغييرات عن الأجيال السابقة.
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وتشير تسريبات أخرى إلى أن "أبل" ستزود هاتفي "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" بتقنية جديدة للشاشات تعرف باسم "Low-Dielectric TEE"، والتي ستساعد في تحسين توفير الطاقة. (العربية) 
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