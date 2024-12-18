كيف ستبدو ملامح آيفون 17 برو وبرو ماكس؟ تسريبات تكشف

Advertisement

وعلى الرغم من تغيير الشكل الخارجي للجهة الخلفية لهاتفي "آيفون 17 برو" و"برو ماكس"، إلا أن الكاميرات ستأتي في تصميم مثلث الشكل دون أي تغييرات عن الأجيال السابقة.وتشير تسريبات أخرى إلى أن "أبل" ستزود هاتفي "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" بتقنية جديدة للشاشات تعرف باسم "Low-Dielectric TEE"، والتي ستساعد في تحسين توفير الطاقة. (العربية)