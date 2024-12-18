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تكنولوجيا وعلوم

مزود بشاشة.. خاتم ذكي جديد من "روجبيد"

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:00
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كشفت شركة "روجبيد" (Rogbid) الصينية عن ‫إطلاق الخاتم الذكي "إس آر 80 ألترا" (SR80 Ultra) الجديد والمزود بشاشة مدمجة لعرض ‫البيانات المختلفة المتعلقة بالصحة.

‫وأوضحت الشركة أن "الخاتم الذكي (SR80 Ultra) الجديد يعرض العديد ‫من المعلومات المختلفة على الشاشة المدمجة مثل معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم وعدد الخطوات المقطوعة في اليوم، بالإضافة إلى تتبع ‫خصائص النوم والعديد من الأوضاع الرياضية مثل الجري وركوب الخيل ‫والغولف".
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‫ويتيح الخاتم الذكي (SR80 Ultra) أيضا إمكانية التحكم عن طريق الإيماءات، ‫كما أنه يمتاز بمقاومة الماء. (الجزيرة) 
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