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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة.. "ChatGPT" الآن على "واتساب"!

Lebanon 24
19-12-2024 | 11:44
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كشفت شركة "Open Ai" الشركة الأم لـ "ChatGPT"، عن ميزة جديدة على تطبيق "واتساب".

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الأميركيين التحدث إلى روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
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وأعلنت شركة Open Ai، إنها أتاحت لمستخدمي "واتساب" ميزة إجراء محادثة صوتية واحدة لمدة 15 دقيقة مع روبوت الدردشة الآلي مجانا شهريا، بحسب وكالات.

كذلك تتيح الشركة للمستخدمين خارج أميركا إرسال رسالة نصية إلى "ChatGPT" عبر "واتساب" بدلا من ذلك.

ويمكن للمستخدمين استخدام محرك البحث بمجرد إنشاء حساب، حتى لو مجاني"، لطرح أسئلة على "تشات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلا، والحصول على رد مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونية. (العربية) 
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