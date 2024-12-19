ميزة جديدة.. "ChatGPT" الآن على "واتساب"!

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Open Ai

ChatGPT

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الأميركيين التحدث إلى روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وأعلنت شركة، إنها أتاحت لمستخدمي "واتساب" ميزة إجراء محادثة صوتية واحدة لمدة 15 دقيقة مع روبوت الدردشة الآلي مجانا شهريا، بحسب وكالات.كذلك تتيح الشركة للمستخدمين خارج أميركا إرسال رسالة نصية إلى "" عبر "واتساب" بدلا من ذلك.ويمكن للمستخدمين استخدام محرك البحث بمجرد إنشاء حساب، حتى لو مجاني"، لطرح أسئلة على "تشات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلا، والحصول على رد مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونية. (العربية)