14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة.. "ChatGPT" الآن على "واتساب"!
Lebanon 24
19-12-2024
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة "Open Ai" الشركة الأم لـ "ChatGPT"، عن ميزة جديدة على تطبيق "واتساب".
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الأميركيين التحدث إلى روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Advertisement
وأعلنت شركة
Open Ai
، إنها أتاحت لمستخدمي "واتساب" ميزة إجراء محادثة صوتية واحدة لمدة 15 دقيقة مع روبوت الدردشة الآلي مجانا شهريا، بحسب وكالات.
كذلك تتيح الشركة للمستخدمين خارج أميركا إرسال رسالة نصية إلى "
ChatGPT
" عبر "واتساب" بدلا من ذلك.
ويمكن للمستخدمين استخدام محرك البحث بمجرد إنشاء حساب، حتى لو مجاني"، لطرح أسئلة على "تشات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلا، والحصول على رد مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
04:41 | 2024-12-19
19/12/2024 04:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
01:23 | 2024-12-19
19/12/2024 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:18 | 2024-12-19
19/12/2024 12:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت مؤخرا عن زوجها الثاني.. كارلا حداد تتحدث عن ابنتها وهذا ما قالته
Lebanon 24
انفصلت مؤخرا عن زوجها الثاني.. كارلا حداد تتحدث عن ابنتها وهذا ما قالته
02:07 | 2024-12-19
19/12/2024 02:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
Lebanon 24
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
08:31 | 2024-12-19
19/12/2024 08:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:01 | 2024-12-19
أميركا تدرس حظر أجهزة "راوتر".. ما السبب؟
10:14 | 2024-12-19
أزمة في "سبيس إكس"... الكهرباء انقطعت خلال مهمّة فضائيّة
09:08 | 2024-12-19
بحلول 2035.. ولاية أميركيّة تحظر بيع سيارات البنزين الجديدة
08:47 | 2024-12-19
الذكاء الاصطناعي يؤلف أغنية لصاروخ "أوريشنيك" (فيديو)
07:45 | 2024-12-19
قد تعرضك ساعتك الذكية لمواد كيميائية ضارة
05:14 | 2024-12-19
متهم بانتهاك تصريحه الأمني.. تحقيق قضائي يلاحق ماسك
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
20/12/2024 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
20/12/2024 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
20/12/2024 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24