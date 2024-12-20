ميزة جديدة من غوغل تُثير إعجاب المُستخدمين

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تعمل شركة "غوغل" على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين رفع الملفات مباشرة إلى محرك البحث وطرح الأسئلة حول محتواها، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مشابهة لتلك التى توفرها أدوات الذكاء الاصطناعى مثل Google Gemini وChatGPT من OpenAI، حيث يمكن تحليل الملفات للحصول على إجابات دقيقة وسريعة.وفقًا لصور شاركها أحد للمستخدمين على منصة إكس، ستظهر أداة رفع الملفات الجديدة بجانب خيارات البحث الصوتى والبحث باستخدام الصور فى شريط البحث، عند اختيار هذه الأداة، سيتم فتح مستكشف الملفات للسماح للمستخدمين برفع الملف المطلوب، كذلك يمكن للمستخدمين كتابة استفساراتهم المتعلقة بالملف فى شريط البحث للحصول على الإجابات.الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُتاح للجمهور قريبًا، وعلى الرغم من أنها قد تُسهّل على المستخدمين استخراج المعلومات من الوثائق الطويلة، إلا أنها تثير تساؤلات حول الخصوصية، إذ ستتم معالجة الملفات على خوادم "جوجل"، مما قد يعرض المعلومات الشخصية أو الحساسة فى الملفات لخطر الكشف.فى الوقت الحالى، يمكن للمستخدمين الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعى مثل Google Gemini وChatGPT، التى توفر خدمات مشابهة مع إمكانية حذف الملفات بعد الاستخدام.يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت "غوغل" ستوفر ميزة رفع الملفات على واجهة الويب فقط أم أنها ستشمل أيضًا تطبيقات الهواتف الذكية على أنظمة Android وiOS، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب إطلاق الميزة رسميًا. (اليوم السابع)