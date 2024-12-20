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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لويندوز 11 يثير شكاوى متعددة.. مشاكل في الصوت والصورة

Lebanon 24
20-12-2024 | 07:30
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أفاد مستخدمون بوجود مشكلات في حواسيبهم بعد تثبيت تحديث ويندوز 11 الأخير (24H2)، الذي أُطلق في تشرين الأول الماضي، إذ يؤدي إلى مشكلات تقنية تؤثر في أداء الأجهزة، وفقًا لما أكدته شركة مايكروسوفت.

وأوضحت الشركة وجود مشكلتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بالصوت، والثانية تخص ميزة Auto HDR التي تُحسن جودة العرض البصري.
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وتظهر مشكلة الصوت في أجهزة تابعة لشركة واحدة فقط لم تحددها مايكروسوفت، وهي أجهزة تستخدم تقنية Dirac Audio، وتضم ملف cridspapo.dll المسؤول عن معالجة الصوت.

وتسبب هذه المشكلة انقطاع الصوت تمامًا عبر مكبرات الصوت المدمجة، ومكبرات الصوت التي تعمل عبر البلوتوث، وسماعات الرأس، والأجهزة الصوتية الأخرى، ولا توجد حلول موقتة للمستخدمين المتأثرين حتى الآن.

وأما المشكلة الثانية، فهي تتعلق بميزة Auto HDR، التي تعمل على تحويل الصور من النطاق الديناميكي العادي (SDR) إلى النطاق الديناميكي العالي (HDR). ويتسبب هذا الخلل في ظهور ألوان غير صحيحة أو حتى توقف الألعاب عن الاستجابة، والحل الوحيد المتاح حاليًا هو تعطيل تلك الميزة بنحو كامل.

وردًا على هذه المشكلات، أوقفت مايكروسوفت توفير تحديث ويندوز 11 (24H2) للأجهزة المتضررة، مشيرةً إلى أن الإيقاف سوف يستمر حتى إصلاح الأخطاء.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة توقف فيها مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 (24H2) في بعض الأجهزة، فقد واجه اللاعبون سابقًا مشكلات تقنية بعد تثبيت التحديث، وقد أوقفته الشركة حينها أيضًا ثم أعادت إطلاقه.
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