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تكنولوجيا وعلوم

بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي.. إليكم ما فعلته "أبل" مع "تيك توك"

Lebanon 24
20-12-2024 | 23:00
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تجري شركة أبل  محادثات مع شركة تينسنت وشركة بايت دانس مالكة "تيك توك" بايت دانس للتعاون في ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وبحسب التقارير، يُقال إن المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية، لذا لا يزال هناك احتمال ألا يخرج شيء من هذه المحادثات.
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وتحتاج أبل إلى شريك صيني لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena" واطلعت عليه "العربية Business".

ويجب أن توافق الحكومة الصينية على أي خدمات ذكاء اصطناعي توليدية في البلاد، ومن الواضح أنها تفضل الشركات المحلية بشدة للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التقارير إلى بدء شركة أبل محادثات مبدئية مع كلا الشركتين (تينسنت وبايت دانس) لاستطلاع إمكانية التعاون مع إحداهما في إتاحة ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وبدأت شركة أبل في طرح "تشات جي بي تي" في "Apple Intelligence"، لكن "تشات جي بي تي " غير متاح في الصين بسبب عدم حصوله على الموافقات الحكومية. (العربية) 

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