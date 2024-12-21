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تكنولوجيا وعلوم
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
21-12-2024
|
02:00
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أعلنت شركة Doogee عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وجهّز بتقنيات وكاميرات ذات أداء مميز.
يأتي هاتف Doogee Fire 6 Power بهيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (174.1/81.2/20.7) ملم.
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وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 269 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت يمكن توسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.
وكاميرته الأساسية جاءت بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمصباح LED، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وحصل على بطارية كبيرة بسعة 15500 ميلي أمبير تكفيه لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن هذه البطارية بشاحن سريع باستطاعة 33 واط.(روسيا اليوم)
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