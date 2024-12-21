لمستخدمي أندرويد.. ميزة جديدة في "صور غوغل"

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وعند عرض صورة أو مقطع فيديو بكامل الشاشة بات تطبيق "صور غوغل" يُظهر الآن قسمًا للألبومات يوضح اسم الألبوم الموجودة به الصورة.ويظهر اسم الألبوم بعد قسم "People/الأشخاص" أسفل الصورة، وقبل الجزء الخاص بتفاصيل الصورة، بحسب موقع "9TO5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.ومن الممكن ظهور أكثر من ألبوم واحد، وتحت اسم الألبوم يظهر عدد العناصر به أيضًا.ولا تظهر ميزة "الألبومات" هذه للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS" حتى الآن، وفقًا للموقع.