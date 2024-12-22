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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من Edge.. ما هي؟

Lebanon 24
22-12-2024 | 09:21
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قالت شركة مايكروسوفت، إن ميزة علامات التبويب النائمة في Edge، متصفحها الشهير، ساعدت الأشخاص على توفير 7 تريليونات ميغا بايت من ذاكرة الكمبيوتر الشخصي في عام 2024 بالكامل، وهذا يعادل حوالي 7 ملايين تيرابايت (TB).
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وفي إحصائيات نهاية العام التي تمت مشاركتها مؤخرًا، تفتخر شركة التكنولوجيا العملاقة في ريدموند أيضًا بأن Edge منع أكثر من 1.8 مليار متتبع على الهاتف المحمول، وحما 7.3 مليار كلمة مرور شهريًا باستخدام Password Monitory، وحظر ما لا يقل عن 1.4 مليار هجوم تصيد وبرامج ضارة على مدار العام.
وتقول شركة Microsoft: "نستمتع دائمًا بالنظر إلى كيفية استخدامك لـ Edge، لكننا متحمسون أكثر لبدء عام جديد آخر معًا"، وقد وصلت علامة التبويب النائمة في Microsoft Edge منذ فترة، ويمكن أن تساعدك الميزة في توفير الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية عن طريق وضع علامات التبويب غير النشطة في وضع السكون بعد وقت محدد.
ويستخدم تقنية التجميد الخاصة بمتصفح كروميوم، ويمكنك حتى إعادة تنشيط علامات التبويب هذه بسرعة، الأمر مختلف عن التخلص من علامة تبويب لأن الخروج منها وفتحها ذهابًا وإيابًا يستهلك في الواقع موارد أكثر من وضعها في وضع السكون.
وفي مكان آخر من إحصائيات نهاية العام، تكشف مايكروسوفت أيضًا عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول كيفية استخدامنا للمتصفح، على الرغم من أن بعض هذه الأرقام ليست محدثة تمامًا.
وقالت مايكروسوفت إن Edge سهّل أكثر من 10 مليارات محادثة ذكاء اصطناعي مع Copilot، وترجم 38 مليار حرف، ومكّن مشاركة 46 مليون ملف عبر Drop، كما ساعد المتصفح المستخدمين على توفير ما معدله 400 دولار كل عام عند التسوق. (اليوم السابع)
 
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