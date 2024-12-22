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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد من واتساب

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:00
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أجرت شركة واتساب تحديثا لتطبيقها بإضافة ميزة الرموز التعبيرية السرية التي تتوفر لمدة 15 يومًا فقط، وبعد ذلك، ستختفي المفاجأة الاحتفالية من التطبيق إلى الأبد.

وتقول واتساب إنه لفترة محدودة، فإن التفاعل مع الرموز التعبيرية المحددة سيؤدي إلى تشغيل رسوم متحركة خاصة.
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وتهدف هذه الترقية إلى مساعدتك في "الاحتفال بالعام الجديد على WhatsApp"، حيث يقول صانع التطبيق إنها ستضيف "القليل من الإثارة الإضافية إلى محادثات العطلة".
وهناك خمسة رموز تعبيرية يمكنها إطلاق رسوم متحركة خاصة بين 20 كانون الاول و3 كانون الثاني .

إذا قمت بالتفاعل مع أي منها، فسيؤدي ذلك إلى ظهور رسوم متحركة من القصاصات الورقية.
سيظهر هذا لكل من المرسل والمستقبل للتفاعل.
تتضمن قائمة الرموز التعبيرية التي تدعم هذه الميزة ما يلي:

* كرة الكونفيتي.

* وجه مع قرن الحفلة وقبعة الحفلة.

* حفلة بوبر.

* زجاجة ذات سدادة قابلة للفتح.

* كؤوس متشابكة.

إذا لم تتمكن من تشغيله، فتأكد من تحديث التطبيق لديك
يمكنك التحقق من تحديثات WhatsApp في متجر تطبيقات Apple على نظام التشغيل iOS لأجهزة iPhone أو متجر Google Play على نظام Android .
ما عليك سوى التفاعل باستخدام أحد الرموز التعبيرية لتفعيل التأثير.
للقيام بذلك، اضغط باستمرار على الرسالة التي تلقيتها.
ابحث عن لوحة الرموز التعبيرية التي تظهر ثم اضغط على أيقونة الإضافة (+) الموجودة في أقصى اليمين.
يمكنك بعد ذلك التمرير لأسفل القائمة للعثور على الرمز التعبيري الذي تبحث عنه. (اليوم السابع)
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