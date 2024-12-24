شركة xAI تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي Grok لهواتف آيفون

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بدأت شركة xAI، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إطلاق تطبيق مستقل لمساعدها الذكي Grok في هواتف آيفون، بعد أن كان متاحًا حصريًا في منصة إكس، تويتر سابقًا.ويتوفر التطبيق حاليًا في أستراليا وعدد من الدول بنسخة تجريبية، وهو يتيح الوصول إلى بيانات مُحدثة من الإنترنت ومنصة إكس، ويقدّم مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل إعادة صياغة النصوص، وتلخيص الفقرات الطويلة، والإجابة عن الأسئلة، بالإضافة إلى إمكانية توليد الصور من خلال الأوامر النصية، وذلك اعتمادًا على نموذج Grok 2، الذي يُعد أحدث نماذج الشركة.ووصفت الشركة التطبيق بأنه “مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم ليكون أكثر دقة وفائدة وفضولًا، ويمكنه الإجابة عن أي سؤال، وتوليد صور مبهرة، وتحليل الصور لفهم أعمق للعالم من حولك”.وفي سياقٍ متصل، تعمل xAI أيضًا على تطوير موقع إلكتروني مستقل تحت اسم Grok.com، وسيتيح للمستخدمين الوصول إلى المساعد الذكي عبر الويب. وعند تسجيل الدخول باستخدام حساب xAI، يظهر حاليًا شعار "قريبًا".يُذكر أن Grok كان متاحًا سابقًا فقط لأصحاب الاشتراكات المأجورة في منصة إكس. وفي شهر تشرين الثاني بدأت الشركة باختبار نسخة مجانية من المساعد الذكي، وطرحتها لكافة المستخدمين في وقتٍ سابق من هذا الشهر.وتشير الشركة إلى أن ميزة توليد الصور في Grok تتميز بجودة عالية تصل إلى “الواقعية الفوتوغرافية”، مع عدم فرض قيود كبيرة على قدراته في هذا المجال، مما يتيح للمستخدمين إنشاء صور باستخدام شخصيات عامة، ومواد محمية بحقوق الطبع والنشر.