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تكنولوجيا وعلوم
"جيمني لايف".. قريبًا على كروم للكمبيوتر
Lebanon 24
25-12-2024
|
10:15
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تقترب ميزة "جيمني لايف" (Gemini Live) من الوصول إلى نسخة سطح المكتب من متصفح غوغل كروم، وفقًا لما كشفه مصدر تقني على وسائل التواصل الاجتماعي. تم إطلاق هذه الميزة أولاً لمستخدمي جيمني المتقدمين على أندرويد في ايلول الماضي، قبل أن تتوفر على iOS الشهر الماضي من خلال تطبيق جيمني المخصص.
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تم العثور على دليل حول دمج "جيمني لايف" في كروم من خلال ميزة مخفية تم رصدها في Chromium Gerrit، وهي أداة مراجعة أكواد يستخدمها مطورو مشروع كروميوم مفتوح المصدر. ترتبط هذه الميزة بالاسم الرمزي "GLIC"، والذي يُعتقد أنه يشير إلى "Gemini Live in Chrome".
عند تفعيل الميزة، يظهر رمز تعجب في شريط التبويبات. كما تتطلب "جيمني لايف" الوصول إلى الميكروفون والموقع، وتأتي مع صفحة إعدادات مخصصة وواجهة استخدام منفصلة.
تتميز "جيمني لايف" بتصميم يتيح للمستخدمين التفاعل السلس. يمكن الوصول إليها عبر شريط الأدوات، اختصار لوحة المفاتيح، أو واجهتها الخاصة. كما تتيح الميزة إجراء محادثات طبيعية في الوقت الفعلي، حيث يمكن للمساعد الذكي فهم الاستفسارات المتتالية دون الحاجة إلى إعادة صياغة السياق.
أبرز الخصائص:
-اختيار الأصوات: توفر 10 أصوات مختلفة تتنوع في النبرة، اللهجة، ومستوى الطاقة.
-دعم متعدد اللغات: تدعم أكثر من 40 لغة، بما في ذلك 9 لغات هندية مثل الهندية، التاميلية، والبنغالية. (mashabale)
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