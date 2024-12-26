هل تخفض سامسونغ إنتاج الهواتف القابلة للطي خلال العام 2025؟

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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تنوي تخفيض إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي.وتبعا لصحيفة EtNews الكورية الجنوبية فإن سامسونغ ملتزمة بتوريد الهواتف القابلة للطي لعملائها وفق الخطط التي وضعتها سابقا، ولكن نظرا لانخفاض الطلب على هذا النوع من الأجهزة فإنها ستقلل من إنتاج هواتف Z Fold وZ Flip "بشكل كبير" في عام 2025.وأشار تقرير للصحيفة إلى أن سامسونغ تعتزم إنتاج مليوني هاتف من طراز Z Fold 7 وثلاثة ملايين جهاز Z Flip 7 عام 2025، أي أنها ستورد 5 ملايين هاتف قابل للطي العام القادم، وهذا يشكل انخفاضا كبيرا في توريد هذه الهواتف مقارنة بالعام الجاري، فعام 2024 وردت سامسونغ نحو 8 ملايين هاتف قابل للطي.ونوهت الصحيفة إلى أن سامسونغ ستركز العام القادم على إنتاج الهواتف الذكية الرائدة، إذ تخطط لزيادة إنتاج هواتف Galaxy S لتطرح 37.4 مليون هاتف من نوع Galaxy S25، وعلى سبيل المقارنة طرحت الشركة حتى ديسمبر 2024 نحو 35 مليون هاتف من نوع Galaxy S24 في الأسواق العالمية.وتشير بعض التسريبات إلى أن سامسونغ ستركز عام 2025 أيضا على إطلاق حواسب لوحية وحواسب محمولة وعدة أنواع من الأجهزة الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.