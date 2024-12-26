19
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هل تخفض سامسونغ إنتاج الهواتف القابلة للطي خلال العام 2025؟
Lebanon 24
26-12-2024
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تنوي تخفيض إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي.
وتبعا لصحيفة EtNews الكورية الجنوبية فإن سامسونغ ملتزمة بتوريد الهواتف القابلة للطي لعملائها وفق الخطط التي وضعتها سابقا، ولكن نظرا لانخفاض الطلب على هذا النوع من الأجهزة فإنها ستقلل من إنتاج هواتف Z Fold وZ Flip "بشكل كبير" في عام 2025.
Advertisement
وأشار تقرير للصحيفة إلى أن سامسونغ تعتزم إنتاج مليوني هاتف من طراز Z Fold 7 وثلاثة ملايين جهاز Z Flip 7 عام 2025، أي أنها ستورد 5 ملايين هاتف قابل للطي العام القادم، وهذا يشكل انخفاضا كبيرا في توريد هذه الهواتف مقارنة بالعام الجاري، فعام 2024 وردت سامسونغ نحو 8 ملايين هاتف قابل للطي.
ونوهت الصحيفة إلى أن سامسونغ ستركز العام القادم على إنتاج الهواتف الذكية الرائدة، إذ تخطط لزيادة إنتاج هواتف Galaxy S لتطرح 37.4 مليون هاتف من نوع Galaxy S25، وعلى سبيل المقارنة طرحت الشركة حتى ديسمبر 2024 نحو 35 مليون هاتف من نوع Galaxy S24 في الأسواق العالمية.
وتشير بعض التسريبات إلى أن سامسونغ ستركز عام 2025 أيضا على إطلاق حواسب لوحية وحواسب محمولة وعدة أنواع من الأجهزة الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
16:00 | 2024-12-25
25/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
16:15 | 2024-12-25
25/12/2024 04:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
Lebanon 24
خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
07:30 | 2024-12-25
25/12/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:10 | 2024-12-26
خلال أيّام... إستعدّوا لمشاهدة "القمر الأسود"!
04:00 | 2024-12-26
"تمزّق كبير أو ارتدادا عظيم"... اكتشافات تلسكوب روسي تزعم معرفة مصير الكون
02:00 | 2024-12-26
آبل تطور مساعدا منزليا ذكيا يعمل مع الذكاء الاصطناعي
23:40 | 2024-12-25
إذا استمرت الانبعاثات الكربونية.. ثلث القطب الجنوبي قد يختفي بحلول 2100
23:00 | 2024-12-25
هذا ما ينبغي عليك فعله إن لم تعمل شاشة الكمبيوتر
16:00 | 2024-12-25
تحذيرٌ بشأن "شات جي بي تي".. تحقيق يكشفه!
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
26/12/2024 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
26/12/2024 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24