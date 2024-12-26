في أميركا.. الشركات الكبرى تتنافس على ريادة صناعة سيارات الأجرة الذاتية القيادة

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وحققت "Waymo" إنجازات كبيرة هذا العام، أبرزها تجاوز 4 ملايين رحلة ذاتية القيادة مدفوعة الأجر، لتصبح الشركة الرائدة في قطاع سيارات الأجرة الآلية.تعمل "Waymo" حاليًا في مدن رئيسية مثل فينيكس، سان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، مع خطط للتوسع في أوستن وأتلانتا وميامي في السنوات المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".وكشفت شركة تسلا عن تصميم مبتكر لسيارة أجرة ذاتية القيادة تُدعى "Cybercab"، وتطمح لتقديمها بحلول عام 2027.في السياق نفسه، شركة Zoox، المملوكة لأمازون، تُعد منافسًا بارزًا في هذا القطاع مع تصميم مبتكر لحافلات ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة.وتسعى لإطلاق خدماتها التجارية في مدن أميركية مثل لاس فيغاس وسان فرانسيسكو خلال 2025، مع خطط للتوسع دوليًا.أيضاً، رغم استثمارات ضخمة بلغت 10 مليارات دولار، أعلنت جنرال موتورز إغلاق مشروعها "Cruise" بعد إخفاقات متكررة.يؤكد القرار صعوبة التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه الصناعة.يتُوقع نمو سوق النقل التشاركي إلى أكثر من 480 مليار دولار بحلول 2032، ولكن يبدو أن "Waymo" و"تسلا" و"Zoox" ستواصل قيادة السباق نحو مستقبل خالٍ من السائق، رغم التحديات التقنية والقانونية.