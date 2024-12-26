Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في أميركا.. الشركات الكبرى تتنافس على ريادة صناعة سيارات الأجرة الذاتية القيادة

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1297900-638708391729108566.png
Doc-P-1297900-638708391729108566.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد عام 2024 تطورًا كبيرًا في مجال سيارات الأجرة الذاتية القيادة، حيث تواصل شركة Waymo، التابعة لشركة "ألفابيت"، ريادتها في السوق وسط تحديات ومنافسة متصاعدة من "تسلا" و"Zoox".

وحققت "Waymo" إنجازات كبيرة هذا العام، أبرزها تجاوز 4 ملايين رحلة ذاتية القيادة مدفوعة الأجر، لتصبح الشركة الرائدة في قطاع سيارات الأجرة الآلية.
Advertisement

تعمل "Waymo" حاليًا في مدن رئيسية مثل فينيكس، سان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، مع خطط للتوسع في أوستن وأتلانتا وميامي في السنوات المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

وكشفت شركة تسلا عن تصميم مبتكر لسيارة أجرة ذاتية القيادة تُدعى "Cybercab"، وتطمح لتقديمها بحلول عام 2027.

في السياق نفسه، شركة Zoox، المملوكة لأمازون، تُعد منافسًا بارزًا في هذا القطاع مع تصميم مبتكر لحافلات ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة.

وتسعى لإطلاق خدماتها التجارية في مدن أميركية مثل لاس فيغاس وسان فرانسيسكو خلال 2025، مع خطط للتوسع دوليًا.

أيضاً، رغم استثمارات ضخمة بلغت 10 مليارات دولار، أعلنت جنرال موتورز إغلاق مشروعها "Cruise" بعد إخفاقات متكررة.

يؤكد القرار صعوبة التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه الصناعة.

يتُوقع نمو سوق النقل التشاركي إلى أكثر من 480 مليار دولار بحلول 2032، ولكن يبدو أن "Waymo" و"تسلا" و"Zoox" ستواصل قيادة السباق نحو مستقبل خالٍ من السائق، رغم التحديات التقنية والقانونية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:33 | 2024-12-26
10:24 | 2024-12-26
08:45 | 2024-12-26
08:00 | 2024-12-26
05:10 | 2024-12-26
04:00 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24