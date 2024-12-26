انقطاع مفاجئ لخدمة "ChatGPT" عالميًا

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وأفاد العديد من المستخدمين بمواجهة صعوبات في استخدام الروبوت، وعدم استجابته للاستفسارات، مع ظهور رسالة تفيد بوجود "خطأ في الخادم الداخلي".وتشير التقارير إلى أن "الانقطاع بدأ مساء يوم الخميس نحو الساعة العاشرة ، وهو الوقت الذي بدأت فيه التقارير بالازدياد على موقع Down Detector المتخصص في رصد أعطال الخدمات الإلكترونية".ونشرت شركة OpenAI، نحو الساعة العاشرة والنصف، تحديثًا على صفحة "حالة الخدمة" الخاصة بها يفيد بأن روبوت ChatGPT وواجهة برمجة التطبيقات (API) ونموذجها لتحويل النص إلى فيديو Sora "يشهدون حاليًا معدلات خطأ عالية".وأوضح تحديث لاحق أن المشكلة "ناتجة عن مزود خدمة خارجي" وأن OpenAI تراقب الوضع حاليًا دون ذكر أي موعد محدد لاستعادة الوصول إلى الخدمة.