قريباً.. أول هاتف قابل للطي من آبل وهذه مواصفاته

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وتشير التوقعات إلى إن هاتف آبل القابل للطي، سيستخدم شاشات متطورة وسيتم إطلاقه في عام 2026، فمن المقرر أن تبدأ الشركة إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي في مايو من العام المقبل، ويمكن أن يكون هاتفًا قابلًا للطي على شكل كتاب يأتي بشاشة خارجية أصغر للمهام السريعة وشاشة داخلية أكبر تتكشف لتجربة تشبه الجهاز اللوحي.ومن المتوقع أن هاتف آيفون القابل للطي المزعوم سيُطرح رسميًا في أيلول 2026، وربما جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 18.