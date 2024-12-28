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تكنولوجيا وعلوم
أبل تتوقف عن بيع هذه الهواتف الثلاثة فى الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
28-12-2024
|
10:12
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ابتداءً من اليوم، لن تتوفر هواتف iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone SE من الجيل الثالث للشراء في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، حدث ذلك بعد أن نصت مجموعة من إرشادات الاتحاد الأوروبي على ضرورة شحن جميع الأجهزة المحمولة عبر USB-C.
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لن تجد أيًا من هذه الهواتف معروضًا للبيع عبر الإنترنت في النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفقًا لموقع MacRumors ، كان جيل iPhone 14 هو آخر جيل يستخدم كابلات Lightning، لذا بدلاً من تحديث هاتف قديم بالفعل، سحبت أبل الأجهزة من السوق.
ولا تزال هذه الهواتف معروضة للبيع في المملكة المتحدة، وذلك بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، بدأت شركة أبل في تقليل التوافر في المتاجر الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال بإمكانك رؤية iPhone 14 معروضًا للبيع في متجر أبل أو في تجار التجزئة المعتمدين، ولأن iPhone SE لا يزال يستخدم شواحن Lightning، فقد تم سحبه أيضًا.
ومع ذلك، نتوقع أن نرى إطلاق iPhone SE 4 في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المؤكد أنه سيستخدم USB-C.
(اليوم السابع)
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