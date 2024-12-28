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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تعمل على تجديد مشغل الموسيقى الخاص بـ Android Auto

Lebanon 24
28-12-2024 | 13:00
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تطرح غوغل مشغل موسيقى جديدًا لنظام Android Auto، وهو تغيير كبير، حيث يحدث هذا التحديث في Android Auto 13.4، وهو أحد التغييرات الرئيسية الأولى للمنصة منذ فترة.
وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان مشغل الموسيقى في Android Auto يتمتع دائمًا بنفس التصميم الأساسي لجميع تطبيقات الصوت، سواء كنت تستخدم Spotify أو Apple Music أو YouTube Music، فإن التصميم كان دائمًا هو نفسه، ولكن مع هذا التحديث الجديد، يحصل مشغل الموسيقى على مظهر جديد، حيث تم نقل فن الألبوم إلى الجانب الأيسر، وشريط تقدم المسار الآن بجواره، والنص أصغر قليلاً، وتم إعادة ترتيب الأزرار لتشغل العرض الكامل للشاشة.
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يتضمن هذا التحديث أيضًا خطًا جديدًا لـ Android Auto، وهو لمسة لطيفة، وأفضل جزء هو أن هذا التصميم الجديد سيعمل مع جميع تطبيقات الصوت على Android Auto، لذا بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه، ستحصل على نفس التجربة.
قد يكون هذا التحديث علامة على أن غوغل تقترب من إصدار تحديث "Car Media"، والذي من المفترض أن يسمح لـ Android Auto بتشغيل الوسائط المحلية من السيارة، بما في ذلك محطات الراديو، ومع ذلك، في الوضع الحالي، سيتعين علينا الانتظار، حيث لم يتم العثور على تضمينها في هذا التحديث الأخير. (اليوم السابع)
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