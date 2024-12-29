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تكنولوجيا وعلوم
تغيير جذري في سياسة الإعلانات.. إليكم ما أعلنته "ميتا"
Lebanon 24
29-12-2024
|
11:47
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أعلنت شركة ميتا، مالكة "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام"، انه اعتبارًا من 31 كانون الثاني المقبل تطبيق تحديث لسياسة الإعلانات لديها قد يشكل أزمة للمعلنين.
وستبدأ الشركة في إزالة "حالات استبعاد" في الاستهداف التفصيلي بالإعلانات، وهو خيار يسمح للمعلنين بتحسين مجموعة الأشخاص الذين تُعرض لهم الإعلانات.
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كما ان إن حملات الإعلانات الحالية التي تستخدم ذلك الخيار لن تحصل على نتائج منه بعد التاريخ المحدد، وفقًا لتنويه من الشركة أضافته أعلى صفحة المعلومات الخاصة بـ"الاستهداف التفصيلي".
ويعني هذا أن المعلنين لن تكون لديهم طريقة لاستبعاد الجماهير التي لن تشتري منتجهم الذي يعلنون عنه، بحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
ومن شأن هذا الأمر أن يضيف مزيدًا من الصعوبات بالنسبة للمعلنين، إذ إنه يقلل من تأثير الإعلانات مما يجعل التسويق أقل فعالية. (العربية)
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