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تكنولوجيا وعلوم

السعودية في الصدارة.. إليكم أكثر 10 دول عربية استخدامًا لـ "سناب شات"

Lebanon 24
30-12-2024 | 14:00
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تصدرت السعودية قائمة الدول العربية في استخدام تطبيق "سناب شات"، وفقًا لأحدث الإحصائيات من موقع "worldpopulationreview" للتحليلات.

وبلغ عدد مستخدمي تطبيق "سناب شات" في السعودية نحو 23.3 مليون مستخدم خلال 2024، بزيادة قدرها نحو 2.3 مليون مستخدم عن العام الماضي، ما دعم تصنيفها كدولة نشطة في استخدام "سناب شات" لتأتي في المرتبة الـ 5 عالمياً من حيث عدد المستخدمين.
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وفيما يلي قائمة توضح أكبر 10 دول عربية من حيث استخدام تطبيق "سناب شات".

1- السعودية: 23.3 مليون مستخدم.

2- العراق: 15.9 مليون مستخدم.

3- مصر: 12.3 مليون مستخدم.

4- الجزائر: 7.5 مليون مستخدم.

5- المغرب: 5.4 مليون مستخدم.

6- الإمارات: 4.1 مليون مستخدم.

7- الأردن: 3.8 مليون مستخدم.

8- الكويت: 2.2 مليون مستخدم.

9- عمان: 1.9مليون مستخدم.

10- تونس: 1.2 مليون مستخدم.
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