قد تنقذ حياتك من حوادث السيارات.. ميزة جديدة في "Galaxy S25"

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لكن إضافة مستشعر اكتشاف حوادث السيارات في سلسلة "Galaxy S25" لا تعني بالضرورة أن هذه الميزة ستكون متاحة بهواتف السلسلة للمستخدمين، بحسب تقرير لموقع "Android Authority"، اطلعت عليه "العربية Business".وذكر التقرير أن بعض الملفات المسربة لهاتف "Galaxy S25 Ultra" أظهرت أن شركة سامسونغ ستزوده بمستشعر للكشف عن حوادث السيارات.ومستشعر "Car Crash Detect Wakeup" الذي ستزود به هواتف سلسلة "Galaxy S25" هو مستشعر مركب، فجزء منه افتراضي يعالج البيانات ويدمجها مع المعلومات من المستشعرات المادية. (العربية)