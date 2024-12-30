سعره أقل من "500 دولار".. آبل تطلق "آيفون SE 4"!

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وتفيد التسريبات أن الهاتف سيأتي بسعر أقل من 500 دولار.وبحسب تقرير نشره موقع "phonearena"، أن هذا السعر أصبح ممكنًا بفضل تحول "أبل" إلى شريحة مودم خلوية خاصة بها: مما يعني أنها لن تضطر إلى دفع رسوم ترخيص لشركة كوالكوم.تعتقد الشركة الآن أنها طورت مرشحًا من المودم قابلاً للتطبيق وتخطط لإطلاقه مع "iPhone SE".ويتخلى "iPhone SE" الجديد عن المظهر القديم لسابقه ويأتي بدلاً من ذلك في هيكل "iPhone 14".ويقال أيضًا أنه سيتم شحنه بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت حتى يتمكن من تشغيل ميزة "Apple Intelligence".وبحسب التسريبات يأتي هاتف "iPhone SE 4" من "أبل" بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميغابكسل. (العربية)