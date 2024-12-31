خاصية جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي "آبل"... ما هي؟

أحدثت شركة "آبل" جدلًا واسعاً بعد إطلاقها ميزة جديدة في تطبيق الصور تُعرف باسم "البحث البصري المُحسّن" "Enhanced Visual Search".

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه الميزة لتحسين تجربة المستخدم، إلا أنها أثارت مخاوف تتعلق بمدى أمان البيانات الشخصية، اذ تتيح الخاصية للمستخدمين ميزة التعرف التلقائي على الأشخاص والأماكن في الصور المخزنة على هواتفهم أو في السحابة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ويمكن للتطبيق تحليل الصور وتصنيفها بناءً على الوجوه، المواقع، وحتى الأنشطة، مما يسهل على المستخدم العثور على الصور وتنظيمها بطرق مبتكرة وسريعة.

ويشير خبراء الخصوصية إلى أن جمع وتحليل بيانات المستخدمين، خاصة تلك المتعلقة بالوجوه والأماكن، يمكن أن يُستخدم بطرق غير مشروعة، إذا لم يتم تأمين البيانات بشكل كافٍ.



تُعد هذه الخاصية امتداداً لميزة "البحث العام المرئي" التي أطلقتها آبل في نظام iOS 15، والتي كانت تتيح التعرف على عناصر الصور دون الحاجة إلى إذن خاص.

لكن الميزة الجديدة تعتمد على مطابقة الصور بقاعدة بيانات عالمية، وهو ما يتطلب معالجة البيانات باستخدام نماذج تعلم آلي على الجهاز نفسه، قبل إرسالها مشفرة إلى خوادم الشركة بصيغة عددية، لتجنب الكشف عن تفاصيل المستخدمين.



ومع ذلك، يرى البعض أن قرار تفعيل الخاصية افتراضياً بدلاً من منح المستخدمين حرية الاختيار، يمثل تجاوزاً قد يؤثر على ثقة المستخدمين بالشركة.