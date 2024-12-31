17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
Galaxy A56.. سامسونغ تقدم سرعة شحن فائقة وتحديثات مذهلة
Lebanon 24
31-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة سامسونغ لإحداث ضجة في سوق الهواتف الذكية مع هاتفها المرتقب Galaxy A56، حيث تشير التسريبات إلى دعمه لتقنية شحن سلكي بقدرة 45 واط.
ورغم أن هذه السرعة لا تُعتبر من بين الأسرع في السوق، إلا أنها تمثل تطورًا ملحوظًا مقارنة بسرعة الشحن 25 واط التي قدمها الطراز السابق Galaxy A55، مما يجعل عملية شحن الهاتف أكثر كفاءة وسرعة، لتقترب من تجربة شحن الهواتف الرائدة مثل Galaxy S24 Ultra.
Advertisement
تواصل سامسونغ تعزيز مكانة سلسلتها A، المعروفة بتقديمها مزيجًا مثاليًا من المواصفات الجيدة والأسعار التنافسية.
وقد لاقت الإصدارات السابقة مثل A53 وA54 استحسانًا كبيرًا في الأسواق، رغم أن A55 لم يتم إطلاقه في الولايات المتحدة.
مع ذلك، يأمل الكثيرون أن تُغير سامسونج سياستها وتقدم A56 للأسواق الأميركية بحلول آذار 2025. (صدى البلد)
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
Lebanon 24
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
15:00 | 2024-12-31
31/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم سقطت أرضاً... هكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم سقطت أرضاً... هكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
11:00 | 2024-12-31
31/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
06:32 | 2024-12-31
31/12/2024 06:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تنشر صورة برفقة ناصيف زيتون... هكذا عبّرت عن حبّها له
Lebanon 24
دانييلا رحمة تنشر صورة برفقة ناصيف زيتون... هكذا عبّرت عن حبّها له
07:47 | 2024-12-31
31/12/2024 07:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
31/12/2024 02:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:31 | 2024-12-31
أجهزة ستختفي عام 2025.. إليكم أبرزها
09:58 | 2024-12-31
ابتكار علمي جديد.. بديل آمن وغير إدماني للمسكّنات
07:26 | 2024-12-31
خاصية جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي "آبل"... ما هي؟
06:30 | 2024-12-31
مع بداية 2025.. ظاهرة فلكية ستشهدها الأرض
05:00 | 2024-12-31
إنستغرام تختبر خاصية طال انتظارها
03:00 | 2024-12-31
بعد اكثر من 50 عاماً على الانتشار.. زمن الـباركود سينتهي قريباً
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
01/01/2025 12:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
01/01/2025 12:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
01/01/2025 12:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24