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تكنولوجيا وعلوم

Galaxy A56.. سامسونغ تقدم سرعة شحن فائقة وتحديثات مذهلة

Lebanon 24
31-12-2024 | 23:00
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تستعد شركة سامسونغ لإحداث ضجة في سوق الهواتف الذكية مع هاتفها المرتقب Galaxy A56، حيث تشير التسريبات إلى دعمه لتقنية شحن سلكي بقدرة 45 واط. 


ورغم أن هذه السرعة لا تُعتبر من بين الأسرع في السوق، إلا أنها تمثل تطورًا ملحوظًا مقارنة بسرعة الشحن 25 واط التي قدمها الطراز السابق Galaxy A55، مما يجعل عملية شحن الهاتف أكثر كفاءة وسرعة، لتقترب من تجربة شحن الهواتف الرائدة مثل Galaxy S24 Ultra.
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تواصل سامسونغ تعزيز مكانة سلسلتها A، المعروفة بتقديمها مزيجًا مثاليًا من المواصفات الجيدة والأسعار التنافسية. 


وقد لاقت الإصدارات السابقة مثل A53 وA54 استحسانًا كبيرًا في الأسواق، رغم أن A55 لم يتم إطلاقه في الولايات المتحدة.

 مع ذلك، يأمل الكثيرون أن تُغير سامسونج سياستها وتقدم A56 للأسواق الأميركية بحلول آذار 2025. (صدى البلد)
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