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تكنولوجيا وعلوم
تحذير مهم إلى مستخدمي واتساب.. احذروا هذه الأرقام
Lebanon 24
01-01-2025
|
07:50
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نبه مكتب الشرطة الجنائية في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا المستخدمين إلى خطورة إضافة أرقام هاتفية مشبوهة إلى تطبيق واتساب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار المكتب إلى رسائل احتيالية قد تصل بصوت الحاسوب، مثل: "مرحبًا، أرغب في التحدث معك بشأن وظيفة جديدة، وأرجو إضافتي إلى تطبيق واتساب".
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ونصح الخبراء بعدم تسجيل هذه الأرقام كجهات اتصال تحت أي ظرف، مع أهمية حظر الرقم فورًا عبر تطبيق الهاتف لتجنب أي تهديدات أمنية محتملة.
وأشارت السلطات الألمانية إلى أن المكالمات غير المعتادة تأتي من أرقام هاتفية مختلفة تحمل أكواد دول خارجية، وهي عبارة عن محاولة إنشاء اتصال أولي للترويج لوظائف مشبوهة أو وهمية، مثل محاولة تعيين شخص ليكون وكيلا ماليا أو وكيلا للبضائع، وهو ما يعني إمكانية استغلال المستخدم في عمليات غسيل الأموال.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطورة من أن يتم طلب بيانات شخصية أو معلومات حساسة عندما يتم إجراء الاتصال، مثل بيانات الهوية أو تفاصيل الحساب البنكي أو الصور الشخصية، حيث يمكن للعناصر الإجرامية إساءة استعمال هذه البيانات في عمليات غسيل الأموال.
ولمواجهة مثل هذه العمليات، أوصى مكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية باتخاذ الإجراءات التالية:
– عدم إتاحة الحساب أو العنوان البريدي أبدا لتحويل الأموال وإعادة تحويلها أو قبول الطرود وإعادة تحويلها.
– عدم فتح حساب بنكي بناءً على طلب من أي شخص، حتى بالنسبة للأنشطة الأخرى، مثل اختبار المنتجات.
– لا تقم أبدا بإجراء عملية تحديد الهوية بالفيديو، حتى إذا طُلب ذلك للتقديم لوظيفة مفترضة، أو حتى التحقق من البيانات الشخصية لعروض العمل. (الجزيرة)
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