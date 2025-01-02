"هواوي" تُشعل المنافسة مع "أبل".. وتخفض أسعار هواتفها





وخفّضت "هواوي" أسعار عدة طرازات رئيسية لمنافسة "أبل"، التي تستحوذ على 52% من سوق الهواتف الذكية الفاخرة هناك.

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يأتي ذلك في وقت تمتلك فيه "هواوي" 33% من السوق بعد نمو مبيعاتها بنسبة 34% في الربع الثالث من العام، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business". تتخذ شركة هواوي خطوات جريئة لمواجهة الهيمنة الأميركية في قطاع الهواتف الفاخرة بالصين.وخفّضت "هواوي" أسعار عدة طرازات رئيسية لمنافسة "أبل"، التي تستحوذ على 52% من سوق الهواتف الذكية الفاخرة هناك.يأتي ذلك في وقت تمتلك فيه "هواوي" 33% من السوق بعد نمو مبيعاتها بنسبة 34% في الربع الثالث من العام، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

على سبيل المثال، شهد هاتف "هواوي Pura 70 Ultra"، بسعة تخزين 1 تيرابايت، تخفيضاً بنسبة 18% ليصبح سعره 8999 يوان (1233 دولاراً) بدلاً من 10999 يوان (1494 دولاراً).



كما خُفضت أسعار النسخة المخصصة للتصوير بسعة 512 غيغابايت بنسبة 20%. وكانت سلسلة "Pura 70" من هواوي قد شهدت تخفيضات مماثلة تصل إلى 1000 يوان الصيف الماضي.

وفي سوق الهواتف القابلة للطي، خفضت "هواوي" سعر هاتف "Mate X5" بنسبة 19%، ليصل إلى 10499 يوان (1439 دولاراً) بعد خصم 2500 يوان (343 دولاراً).



يُذكر أن هذا الهاتف كان الأكثر شعبية منذ إطلاقه العام الماضي، بحسب شركة الأبحاث "CINNO".



وتواجه "هواوي" تحديات تقنية عديدة، إذ تُعتبر هواتف سلسلة "Mate 70"، التي أطلقت في نوفمبر، أقل جاذبية للمستهلكين بسبب معالج "Kirin 9020"، المبني بتقنية 7 نانومتر، والذي يُعتبر أقل كفاءة مقارنة بمعالجات "أبل" الأحدث.



ورغم ذلك، تتوقع شركة الأبحاث "Counterpoint" أن تتجاوز مبيعات هذه السلسلة حاجز 10 ملايين وحدة. (العربية)