هذه مشاريع "غوغل" في الذكاء الاصطناعي لعام 2025

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كشفت شركة غوغل عن خططها لعام 2025 في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون محطة فارقة في مسيرتها التقنية.وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، بأن "غوغل" تتجه لتسريع وتيرة تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم حلول مبتكرة تُلبي احتياجات المستخدمين، مما يجعلها في صدارة الشركات الرائدة في هذا المجال.مشاريع غوغل المنتظرة لعام 2025كشفت "غوغل" عن مجموعة من المشاريع الكبرى التي يُتوقع أن تُعيد تشكيل دور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.ومن أبرز مشاريع "غوغل" تطبيق Gemini، وهو منصة متطورة تسعى للوصول إلى نصف مليار مستخدم، مما يعكس طموح غوغل الكبير في تحقيق انتشار عالمي لهذا التطبيق.أيضا "Project Astra" وهو مساعد ذكاء اصطناعي شامل يهدف إلى توفير تجربة تفاعلية متميزة تُحدث تحولًا نوعيًا في كيفية تعامل المستخدمين مع التكنولوجيا.ابتكارات داعمة للإنتاجيةإلى جانب المشاريع الرئيسية، تعمل "غوغل" على تطوير مجموعة من الأدوات الذكية التي تعزز الإنتاجية وتُسهل الحياة الرقمية.من بين هذه الأدوات "Jules" وهي أداة برمجة موجهة للمطورين لزيادة الكفاءة وسرعة تنفيذ المشاريع.أيضا "NotebookLM"، وهو تطبيق ملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تنظيم الأفكار وتسهيل إدارتها بطريقة مبتكرة، إضافة إلى "Project Mariner"، والذي يعتبر إضافة جديدة لمتصفح كروم، مصممة لتحسين تجربة التصفح وتخصيصها بشكل أفضل للمستخدمين.التحديات المقبلة والضغوط التنظيميةأكد بيتشاي على أهمية تحقيق التميز في ظل المنافسة المتزايدة والضغوط التنظيمية التي تواجه الشركة، مشيرًا إلى أن الابتكار المستمر سيكون العامل الأساسي للحفاظ على الريادة.وأضاف أن الشركة تعمل على موازنة طموحاتها التقنية مع متطلبات السوق والتحديات التنظيمية المتنامية.يُمثل عام 2025 اختبارًا حقيقيًا لقدرة "غوغل" على مواجهة التحديات وتقديم منتجات تُغير حياة المستخدمين وتُحدث نقلة نوعية في العالم التقني.(العربية)