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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة اكتشفها مستخدمو "آيفون".. قد تكون مصدرا للإحراج!

Lebanon 24
04-01-2025 | 03:00
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ميزة جديدة اكتشفها مؤخرا مستخدمو "آيفون" في تطبيق الآلة الحاسبة قد تكون مصدرا للإحراج.

ففي تحديث iOS الأخير، أضافت آبل خاصية لحفظ سجل العمليات الحسابية في الآلة الحاسبة، ما أثار دهشة الكثير من المستخدمين عندما اكتشفوا أن هذه العمليات لا تُحذف تلقائيا.
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وقد لاقت هذه الميزة ردود فعل متضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من الأشخاص الذين فوجئوا بأن حساباتهم البسيطة مثل "2+2" و"60÷2" قد تكون محط نظر الآخرين.

وفي منشور على تطبيق "تيك توك"، حذر أحد مستخدمي "آيفون" من هذه الميزة بعد أن اكتشف أن صديقه اطلع على سجل حساباته، وهو ما أفضى إلى مواقف محرجة. وكتب المستخدم في منشوره: "يرجى تذكر مسح سجل الآلة الحاسبة من حين لآخر. لقد اكتشف صديقي حساباتي وكنت أفضل لو اطلع على سجل الإنترنت الخاص بي".

وأضاف أحد المعلقين المتخصصين في الرياضيات: "وجود 100x2 في سجل الآلة الحاسبة أمر محرج للغاية".

كيفية الوصول إلى سجل الآلة الحاسبة وحذفه: افتح تطبيق الآلة الحاسبة على جهازك واضغط على زر القائمة في الزاوية اليسرى العلوية، حيث ستظهر لك شاشة السجل التي تحتوي على العمليات الحسابية مقسمة إلى 3 فئات: "اليوم" و"الأيام السبعة الماضية" و"الأيام الثلاثين الماضية". ولحذف عملية حسابية معينة، اضغط مع الاستمرار على العملية ثم اختر "حذف". ولحذف أكثر من عملية في وقت واحد، اضغط على "تحرير" في الزاوية العليا من الشاشة، وحدد العمليات التي تريد حذفها ثم اضغط على "حذف الكل".

وإذا لم تقم بحذف العمليات الحسابية يدويا، فسيتم حذف السجل تلقائيا بعد 30 يوما.

وفي حال كنت تفضل الحفاظ على خصوصية حساباتك، يوصي الخبراء بمسح السجل بانتظام أو التحقق من الحسابات المخزنة بعد إجراء العمليات الحسابية. إضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي "آيفون" أن يختاروا عدم ترك العمليات الحسابية تظهر في السجل لحماية خصوصيتهم.(روسيا اليوم)

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