Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "آيفون".. إقرأوا هذه المعلومات فوراً!

Lebanon 24
04-01-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1301398-638716313559812190.jpg
Doc-P-1301398-638716313559812190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المعروف أن أجهزة آيفون من أبل توفر المزيد من الأمان والخصوصية أكثر من نظيراتها التي تعمل بنظام أندرويد، لكن اتضح أن أجهزة iOS أكثر عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي. 


وفقًا لتقرير جديد، تعرض حوالي 19 في المئة من أجهزة iOS الخاصة بالمؤسسات لهجمة تصيد احتيالي واحدة على الأقل، بينما واجهت 10.9 في المئة من أجهزة أندرويد فقط تهديدات مماثلة. 

Advertisement
الشعبية في العمل  
 
أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل مستخدمي آيفون معرضين لخطر أكبر هو شعبية نظام التشغيل iOS في أماكن العمل، حيث يوجد أكثر من ضعف عدد أجهزة iOS مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وقد تتنوع الهجمات على أجهزة آيفون في أساليبها باختلاف نوع التهديدات.
 
وفي ما يلي بعض الأنواع المعروفة من الهجمات التي قد يتعرض لها جهاز آيفون:

البرمجيات الخبيثة
 
تتضمن البرمجيات الخبيثة البرامج أو التطبيقات التي تُثبت على الجهاز وتؤدي إلى اختراقه وسرقة المعلومات منه أو التسبب في تعطيله. 

ورغم أن متجر أبل يضع إجراءات حماية، إلا أنه في بعض الأحيان قد يتم خداع المستخدمين لتنزيل تطبيقات ضارة.
 
الفيروسات
على الرغم من أن آيفون أقل عرضة للفيروسات مقارنة بأنظمة تشغيل أخرى مثل أندرويد، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يتعرض لهجمات إذا تم كسر حماية الجهاز Jailbreaking، مما يعرض النظام للفيروسات والبرمجيات الضارة.


التصيد الاحتيالي
 
قد يتلقى مستخدمو آيفون عبر البريد الإلكتروني رسائل مزيفة أو روابط تبدو وكأنها من مؤسسات أو خدمات مشهورة، مثل أبل أو البنوك، تهدف إلى جمع معلوماتهم الشخصية أو المالية. 
 
شبكة الواي فاي العامة
 
عند الاتصال بشبكات واي فاي عامة وغير آمنة، قد يتعرض الجهاز  عبر هجمات تسمى "الرجل في المنتصف"، حيث يمكن للمهاجم اعتراض البيانات المرسلة بين الجهاز والخادم.

الثغرات الأمنية
 
يمكن أن يتم استغلال ثغرات في نظام التشغيل iOS للوصول إلى جهاز الآيفون دون علم المستخدم. 

وتتضمن هذه الهجمات عادةً تحميل أدوات قرصنة تعطل قيود الأمان التي وضعتها أبل.

هجمات الاستغلال
 
قد تحتوي بعض التطبيقات على ثغرات أمنية يمكن أن تستغل من قبل القراصنة للوصول إلى بيانات المستخدم أو التحكم بالجهاز. 

لذلك، من المهم دائمًا تحديث التطبيقات ونظام التشغيل لضمان التصدي للثغرات الأمنية.

 
سبل الوقاية
 
في حين لا توجد طريقة أكيدة للبقاء في مأمن من هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة على الأجهزة المحمولة، فإن اليقظة هي الطريقة الأهم لمنع مثل هذه الهجمات. 

كذلك من المهم تحديث الجهاز بشكل منتظم من خلال تثبيت آخر التحديثات الأمنية التي تصدرها أبل واستخدام كلمات مرور قوية وميزة التحقق الثنائي لتأمين الحسابات والمعلومات الشخصية وعدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة وتوخي الحذر عند الاتصال بشبكات واي فاي عامة. 

ومن المهم أيضًا مراجعة الأذونات قبل السماح لأي تطبيق بالوصول إلى معلومات حساسة. 

ومن خلال اتخاذ هذه الاحتياطات، يمكن تقليل خطر الهجمات على أجهزة آيفون. (إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-01-04
14:00 | 2025-01-04
10:19 | 2025-01-04
07:18 | 2025-01-04
04:00 | 2025-01-04
03:00 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24