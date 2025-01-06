بـ 40 لغة مختلفة.. سماعات أذن جديدة توفر ترجمة فورية للمكالمات!

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وفي التفاصيل، ستبدأ سماعات الأذن تلقائيًا في ترجمة المكالمات بـ 40 لغة مختلفة، دون أي إدخال من المستخدم، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".تسمح الميزة التي تم إطلاقها حديثًا بالترجمة ثنائية الاتجاه لتسهيل المحادثات عبر اللغات دون عناء من خلال أي تطبيق اتصالات أو نظام هاتف تقليدي.كما توفر ترجمات متزامنة ثنائية الاتجاه دون تعطيل جودة الصوت الأصلية.ومع ذلك، فإن الصوت المترجم سيكون أعلى من الصوت الأصلي.بالإضافة إلى هذه الترجمات، تستخدم سماعات الرأس الذكاء الاصطناعي المدمج لتوفير ملخص لمحتويات المحادثة.وتعمل سماعات الرأس بنظام التشغيل "Babel OS" الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا، والذي "يوفر انتقالات سريعة للغاية مع حلول يمكنها توقع ما يُقال، والتكيف مع المعاجم القابلة للتخصيص، والترجمة بمشاعر وصوت بشري حقيقي"، وفقًا لـ "Timekettle".ستطرح سماعات الأذن "W4 Pro" للبيع بسعر 449 دولارًا. (العربية)