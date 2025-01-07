قريباً من "OnePlus".. هاتف صغير منافس وهذه مواصفاته

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وبحسب التقارير، إن الهاتف صغير الحجم ستطرحه "وان بلس" تحت اسم "OnePlus 13 Mini" أو "OnePlus 13T".وفي تقرير نشره موقع "Digital Trends" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تشير التوقعات إلى أن "الهاتف قد يكون إعادة إطلاق تحت اسم جديد لهاتف "Oppo Find X8 Mini" الذي صدر في الصين العام الماضي".وتضم المواصفات المتوقعة للجهاز شاشة منحنية الزوايا بقياس 6.31 بوصة من نوع "AMOLED" وبتقنية "LTPO"، مما سيوفر ميزات كفاءة الطاقة والتحكم في معدل التحديث.ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج "napdragon 8 Elite"، ونظام كاميرا ثلاثي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميغابكسل وتقريب حتى 3 مرات.