في ثوانٍ فقط.. هكذا ستتمكن من شحن هاتفك بسرعة

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كشفت شركة "Swippitt" خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES" في لاس فيغاس عن جهاز مبتكر لشحن الهواتف يشبه محمصة الخبز. هذا الجهاز المميز يمكنه شحن بطارية الهاتف بالكامل خلال ثوانٍ معدودة.ووفقًا لتقرير نشره موقع "The Verge"، تم تصميم الجهاز ليكون خطوة مبتكرة في عالم الشحن السريع، ويُتوقع أن يلقى اهتمامًا واسعًا بفضل بساطته وسرعته.ويعمل جهاز الشحن عن طريق استبدال البطارية الفارغة الموجودة في جراب الهاتف -عند إدخال الهاتف بالجراب في جهاز الشحن- بأخرى مشحونة كليًا موجودة داخل جهاز الشحن في عملية تستغرق بضع ثوانٍ.وبعدها، يخرج الهاتف من الفتحة نفسها ببطارية مشحونة كليًا في الجراب، ويحتفظ الجهاز بالبطارية القديمة لإعادة شحنها.وعرضت الشركة إصدارا تجريبيا من جهاز الشحن في معرض "CES"، وهو متوفر حاليًا للطلبات المسبقة عبر موقع الشركة.وتأتي كل بطارية خارجية من البطاريات المخصصة لجراب الهاتف بقدرة 3,500 مللي أمبير، وهو ما يعادل شحن بطارية الهاتف الأصلية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 90% اعتمادًا على حجم بطارية الهاتف.وجهاز الشحن يتوافق مع أي هاتف طالمًا هناك جراب بطاريات مصمم له، وقالت الشركة إنها عند إطلاق الجهاز ستقدم جرابات تتوافق مع سلاسل هواتف "آيفون 14" و"آيفون 15" و"آيفون 16" من شركة أبل.وتتوقع الشركة التوسع بعدها لطرح جرابات تلائم هواتف سلسلة "Galaxy S" من "سامسونغ" بحلول نهاية عام 2025.وسيأتي جهاز الشحن عند طرحه بالأسواق بسعر 450 دولارًا، وسيتضمن ذلك منصة الشحن وخمس بطاريات، فيما سيكون سعر جراب الهاتف ومع بطارية بداخله 120 دولارًا. (العربية)