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تكنولوجيا وعلوم

لوحة مفاتيح ميكانيكية للكتاب ولتحرير النصوص... اليكم جديد الابتكارات

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:00
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ترتبط لوحات المفاتيح الميكانيكية إلى حد كبير بألعاب الفيديو، لكن شركة "Astrohaus" طورت لوحة مفاتيح جديدة لغرض مختلف.

ولوحات المفاتيح الميكانيكية هي تلك التي تستخدم مفاتيح ميكانيكية فردية أسفل كل مفتاح بدلًا من الجزء المطاطي المستخدم في لوحات المفاتيح التقليدية، من أجل السرعة في الأداء والراحة وغيرها من الميزات التي تجعلها مثالية للألعاب.
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وطورت شركة "Astrohaus" لأول مرة لوحة مفاتيح ميكانيكية مُصممة خصيصًا للكتابة أثناء استخدام الحاسوب، بحسب تقرير لموقع "ZDENT" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وتحمل لوحة المفاتيح اسم "Freewrite Wordrunner"، وتتميز بأنها تحتوي على مفاتيح للحركة وتحرير المستندات بدلًا من مفاتيح الوظائف في لوحات المفاتيح التقليدية.

وتتعلق هذه المفاتيح بأوامر مثل البحث، والاستبدال وتغيير مكان فقرة لأعلى أو أسفل، والتراجع عن الخطوات.

وتضم لوحة المفاتيح أيضًا ثلاثة أزرار قابلة للتخصيص في الجانب الأيمن، ويمكن تخصيصها لأوامر مثل إدراج سطر تستخدمه بشكل متكرر، أو تشغيل تطبيقات الكتابة.

وتحتوي لوحة مفاتيح "Freewrite Wordrunner" كذلك على عصا تحكم صغيرة في الجزء العلوي الأيسر لاستخدامها في التحكم بالوسائط.

إضافة إلى هذا، تضم لوحة المفاتيح زوجًا من العدادات الكهرومغناطيسية ذات الشاشات الدوارة، أحدهما لعد الكلمات حتى تضغط على زر إعادة الضبط، والآخر يعمل كمؤقت للسرعة أو تتبع الإنتاجية.

ويحتوي عداد الكلمات على ثمان مسافات، مما يسمح للمستخدم على الأرجح بعد ما يصل إلى 99,999,999 كلمة.

وتتميز لوحة مفاتيح "Freewrite Wordrunner" بأنها تتصل بالحاسوب، على عكس المنتجات الأخرى من شركة "Astrohaus" المتخصصة في تطوير لوحات مفاتيح بشاشات لتقليل التشتيت.
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