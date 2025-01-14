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تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك قد يضع يده على "تيك توك"

Lebanon 24
14-01-2025 | 03:05
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تدرس بكين خيارا يتضمن بيع شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في حال طبقت واشنطن حظرا على التطبيق.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، ووفقا للمصادر فإن المسؤولين الصينين يفضلون أن تظل "تيك توك" تحت ملكية الشركة الأم "بايت دانس".
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ومن المقرر أن تقوم الشركة بطعن الحظر الأميركي الوشيك في المحكمة العليا بالولايات المتحدة، إلا أن القضاة أشاروا في 10 كانون الثاني الجاري إلى أنهم على الأرجح سوف يؤيدون الخطوة.

وإذا فشلت الشركة في وقف الحظر فإن الصين من الممكن أن تبيع التطبيق لإيلون ماسك، الذي يمتلك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا).

ومن بين السيناريوهات التي تدرسها بكين أن تتولى منصة إكس" السيطرة على "تيك توك" على أن تتم إدارة الأعمال بصورة مشتركة.

ويبلغ عدد جمهور "تيك توك" في الولايات المتحدة قرابة 170 مليون شخص، وتقدر "بلومبرغ" قيمة القسم الأميركي من الشبكة بـ40 - 50 مليار دولار. (روسيا اليوم)
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