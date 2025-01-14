هل يهدد الذكاء الاصطناعي وظائف المطورين؟

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أثارت تصريحات جديدة من مارك زوكربيرج القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعى على وظائف المطورين مع استمرار الشركات التقنية فى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة.كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، عن أن الذكاء الاصطناعى الذى تستخدمه الشركة قد وصل إلى مستوى مهندسى البرمجيات متوسطى الخبرة.وفى حديثه خلال بودكاست مع اليوتيوبر جو روغان، أشار زوكربيرغ إلى أن الذكاء الاصطناعى قد يكون قادرًا بحلول عام 2025 على استبدال هؤلاء المهندسين الذين يكتبون الشيفرات البرمجية حاليًا.وقال زوكربيرج: “سنصل إلى نقطة يتم فيها كتابة جميع الأكواد البرمجية فى تطبيقاتنا بواسطة مهندسى الذكاء الاصطناعى بدلًا من المهندسين البشريين.”وأشار إلى أن هذه التحولات قد تقلل بشكل كبير من التكاليف، حيث يبلغ متوسط رواتب مهندسى البرمجيات متوسطى الخبرة فى ميتا حاليًا مئات الآلاف من الدولارات سنويًا.(اليوم السابع)