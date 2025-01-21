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تكنولوجيا وعلوم

تسريب سعر هاتف iPhone SE 4 قبل إطلاقه

Lebanon 24
21-01-2025 | 15:00
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أكد مارك جورمان، الخبير التقني في شركة أبل، في أحدث إصدار من نشرته الإخبارية Power On، إلى نفاد مخزون iPhone SE، ما يكشف أن iPhone SE الجديد في طريقه للظهور.
كما أشار جورمان أيضًا، فإن هذا يعني أنه لا توجد خطط لشركة أبل للاستمرار في بيع طراز iPhone SE المنتهية بتكلفة مخفضة، فعادة ما تتوقف الشركة  عن إنتاج المنتجات القديمة في اللحظة التي يتم فيها إصدار إصدار أحدث، إلا أنها فرصة ذهبية لاستقطاب مستخدمي iOS الجدد.
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سعر iPhone SE 4 القادم
ويُقال إن سعر iPhone SE 4 القادم — أو iPhone 16E وفقًا لتقارير متعددة — سيزيد عن سعر سابقه وهذه الزيادة في السعر مبررة إلى حد ما، ولكن الاحتفاظ بالطراز الأقدم بسعر أقل كان لهدف استقطاب بعض مستخدمي Android المترددين حاليًا.
وفي العام الماضي شهد إطلاق Apple Vision Pro، حيث تُباع سماعة XR (Extended Reality) المتميزة من الشركة بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا وحتى أعلى في الأسواق خارج الولايات المتحدة، كما ورد أن الشركة أوقفت الإنتاج بعد فشلها في تلبية توقعات المبيعات.
وأوضح الخبير التقني، أن طرح طراز iPhone بسعر أقل سيمنحها أيضًا حصة سوقية أفضل في المناطق النامية، فغالبًا ما تختار الأسواق خارج الدول الغنية الهواتف الذكية الصينية ذات الميزانية المحدودة.
و يُعتبر iPhone رمزًا للمكانة هناك، لكن النموذج بأسعار معقولة كان من شأنه أن يساعد Apple في جذب المزيد من مستخدمي iOS وتعريض المزيد من المستهلكين لنظامها البيئي.
(اليوم السابع)
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