Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

8 أخطاء يرتكبها المستخدمون في مجال الأمن السيبراني... كيف تتجنبها؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1310400-638732462362460715.jpg
Doc-P-1310400-638732462362460715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشير الخبراء إلى عدة مخاطر تهدد أمان الأجهزة والمعلومات الشخصية عبر الإنترنت. من أبرز هذه المخاطر تحميل الملفات من مواقع غير موثوقة أو النقر على روابط مشبوهة قد تحتوي على برامج ضارة. كما يُحذر من استخدام محركات أقراص فلاش غير معروفة، حيث قد تحتوي على برمجيات خبيثة. 
Advertisement

ويُوصي الخبراء بتجنب النوافذ المنبثقة التي تدعي أنها برامج مكافحة الفيروسات، حيث قد تمنعها من عمل برامج الأمان المشروعة. كما يجب تعطيل كاميرا الويب للحفاظ على الخصوصية.

وفيما يتعلق بكلمات المرور، يُنصح باستخدام كلمات مرور فريدة لكل حساب لتجنب اختراقها. كما يجب تثبيت التحديثات الأمنية للبرامج على الفور، وتجنب فتح رسائل التصيد الاحتيالي. وأخيرًا، يُحذر من استخدام الشبكات العامة للوصول إلى المعلومات الشخصية نظرًا للمخاطر المحتملة.

اتباع هذه النصائح يساعد في تأمين البيانات الشخصية وحماية الأجهزة من التهديدات المتزايدة. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:23 | 2025-01-23
10:55 | 2025-01-23
05:27 | 2025-01-23
03:14 | 2025-01-23
00:00 | 2025-01-23
23:00 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24