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تكنولوجيا وعلوم
8 أخطاء يرتكبها المستخدمون في مجال الأمن السيبراني... كيف تتجنبها؟
Lebanon 24
23-01-2025
|
09:15
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يشير الخبراء إلى عدة مخاطر تهدد أمان الأجهزة والمعلومات الشخصية عبر الإنترنت. من أبرز هذه المخاطر تحميل الملفات من مواقع غير موثوقة أو النقر على روابط مشبوهة قد تحتوي على برامج ضارة. كما يُحذر من استخدام محركات أقراص فلاش غير معروفة، حيث قد تحتوي على برمجيات خبيثة.
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ويُوصي الخبراء بتجنب النوافذ المنبثقة التي تدعي أنها برامج مكافحة الفيروسات، حيث قد تمنعها من عمل برامج الأمان المشروعة. كما يجب تعطيل كاميرا الويب للحفاظ على الخصوصية.
وفيما يتعلق بكلمات المرور، يُنصح باستخدام كلمات مرور فريدة لكل حساب لتجنب اختراقها. كما يجب تثبيت التحديثات الأمنية للبرامج على الفور، وتجنب فتح رسائل التصيد الاحتيالي. وأخيرًا، يُحذر من استخدام الشبكات العامة للوصول إلى المعلومات الشخصية نظرًا للمخاطر المحتملة.
اتباع هذه النصائح يساعد في تأمين البيانات الشخصية وحماية الأجهزة من التهديدات المتزايدة. (ارم نيوز)
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