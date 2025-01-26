Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بقائمة 23 دولة... بلد عربي وحيد الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية في العالم

Lebanon 24
26-01-2025 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1311662-638735179824836281.jpg
Doc-P-1311662-638735179824836281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
23 بلدا، بينها دولة عربية واحدة هي المغرب، هي الأكثر عرضة لتهديدات الهجمات السيبرانية في العالم.

هذا ما كشفه مؤشر "أليانز للمخاطر" للعام 2025، موضحا أن أبرز الجرائم الإلكترونية المرصودة تتعلق بـ"هجمات الابتزاز المالي وخرق البيانات، وتعطيل الأنظمة المعلوماتية".
Advertisement

وإلى جانب المغرب، تضم قائمة البلدان المعرضة بشكل أكبر للهجمات السبرانية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكينيا وموريشيوس ونيجيريا والفلبين والبرتغال وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا.


وقال التقرير إن هذه الهجمات "تعكس تزايد القلق العالمي من المخاطر الإلكترونية التي تؤثر على العديد من الصناعات، من المالية إلى التكنولوجيا، وتعد من أبرز المخاوف للشركات في مختلف أنحاء العالم".

وتمثل الهجمات مقابل الحصول على أموال عبر الابتزاز 58 في المئة من الجرائم السيبرانية المسجلة في النصف الأول من 2024.

وذكر التقرير أن خروقات البيانات تشكل مصدر قلق متزايد، مع تصاعد التكتيكات الإجرامية المتعلقة بها وزيادة جمع ومشاركة البيانات الشخصية. وقد زاد التركيز على القوانين والتنظيمات المتعلقة بالخصوصية، مع ارتفاع الدعاوى القضائية الجماعية المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

ودخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي كمخاطر جديدة في تقرير هذا العام، لتحتل الرتبة العاشرة في قائمة المخاطر العالمية.
وبينما يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد، فإنه يحمل أيضًا تحديات ومخاطر جديدة، خاصة في مجال الأمن السيبراني، وفق التقرير.

وتوقع المصدر أن تظل المخاطر الإلكترونية أولوية رئيسية للشركات في المستقبل، مع ضرورة تكيفها السريع للحد من هذه التهديدات المتزايدة. (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:16 | 2025-01-26
05:00 | 2025-01-26
02:00 | 2025-01-26
23:00 | 2025-01-25
16:00 | 2025-01-25
14:00 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24