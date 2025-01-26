16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بقائمة 23 دولة... بلد عربي وحيد الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية في العالم
Lebanon 24
26-01-2025
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
23 بلدا، بينها دولة عربية واحدة هي المغرب، هي الأكثر عرضة لتهديدات الهجمات السيبرانية في العالم.
هذا ما كشفه مؤشر "أليانز للمخاطر" للعام 2025، موضحا أن أبرز الجرائم الإلكترونية المرصودة تتعلق بـ"هجمات الابتزاز المالي وخرق البيانات، وتعطيل الأنظمة المعلوماتية".
Advertisement
وإلى جانب المغرب، تضم قائمة البلدان المعرضة بشكل أكبر للهجمات السبرانية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكينيا وموريشيوس ونيجيريا والفلبين والبرتغال وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا.
وقال التقرير إن هذه الهجمات "تعكس تزايد القلق العالمي من المخاطر الإلكترونية التي تؤثر على العديد من الصناعات، من المالية إلى التكنولوجيا، وتعد من أبرز المخاوف للشركات في مختلف أنحاء العالم".
وتمثل الهجمات مقابل الحصول على أموال عبر الابتزاز 58 في المئة من الجرائم السيبرانية المسجلة في النصف الأول من 2024.
وذكر التقرير أن خروقات البيانات تشكل مصدر قلق متزايد، مع تصاعد التكتيكات الإجرامية المتعلقة بها وزيادة جمع ومشاركة البيانات الشخصية. وقد زاد التركيز على القوانين والتنظيمات المتعلقة بالخصوصية، مع ارتفاع الدعاوى القضائية الجماعية المتعلقة بانتهاك الخصوصية.
ودخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي كمخاطر جديدة في تقرير هذا العام، لتحتل الرتبة العاشرة في قائمة المخاطر العالمية.
وبينما يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد، فإنه يحمل أيضًا تحديات ومخاطر جديدة، خاصة في مجال الأمن السيبراني، وفق التقرير.
وتوقع المصدر أن تظل المخاطر الإلكترونية أولوية رئيسية للشركات في المستقبل، مع ضرورة تكيفها السريع للحد من هذه التهديدات المتزايدة. (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة
"دبّكنا الدّني".. بالدبكة اللبنانية نجوى كرم تشعل الأجواء في مسقط (فيديو)
Lebanon 24
"دبّكنا الدّني".. بالدبكة اللبنانية نجوى كرم تشعل الأجواء في مسقط (فيديو)
23:00 | 2025-01-25
25/01/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
Lebanon 24
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
10:20 | 2025-01-26
26/01/2025 10:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
07:20 | 2025-01-26
26/01/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول فيديوهات من الجنوب بعد انتهاء الهدنة.. "العودة بدأت" وسط توتر وسقوط إصابات
Lebanon 24
أول فيديوهات من الجنوب بعد انتهاء الهدنة.. "العودة بدأت" وسط توتر وسقوط إصابات
01:05 | 2025-01-26
26/01/2025 01:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
11:00 | 2025-01-26
26/01/2025 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:16 | 2025-01-26
ميزة من يوتيوب.. ما هي؟
05:00 | 2025-01-26
لمستخدمي "تروكولر".. خبرٌ يهمكم
02:00 | 2025-01-26
بشأن هواتف " Galaxy S25".. ماذا قررت "سامسونغ"؟
23:00 | 2025-01-25
من "ميتا".. 3 نظارات ذكية جديدة
16:00 | 2025-01-25
هذا جديد منصة "ثريدز"
14:00 | 2025-01-25
ماذا كشفت "آبل" مؤخراً؟
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 00:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 00:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 00:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24