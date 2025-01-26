بقائمة 23 دولة... بلد عربي وحيد الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية في العالم

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23 بلدا، بينها دولة عربية واحدة هي المغرب، هي الأكثر عرضة لتهديدات الهجمات السيبرانية في العالم.هذا ما كشفه مؤشر "أليانز للمخاطر" للعام 2025، موضحا أن أبرز الجرائم الإلكترونية المرصودة تتعلق بـ"هجمات الابتزاز المالي وخرق البيانات، وتعطيل الأنظمة المعلوماتية".وإلى جانب المغرب، تضم قائمة البلدان المعرضة بشكل أكبر للهجمات السبرانية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكينيا وموريشيوس ونيجيريا والفلبين والبرتغال وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا.وقال التقرير إن هذه الهجمات "تعكس تزايد القلق العالمي من المخاطر الإلكترونية التي تؤثر على العديد من الصناعات، من المالية إلى التكنولوجيا، وتعد من أبرز المخاوف للشركات في مختلف أنحاء العالم".وتمثل الهجمات مقابل الحصول على أموال عبر الابتزاز 58 في المئة من الجرائم السيبرانية المسجلة في النصف الأول من 2024.وذكر التقرير أن خروقات البيانات تشكل مصدر قلق متزايد، مع تصاعد التكتيكات الإجرامية المتعلقة بها وزيادة جمع ومشاركة البيانات الشخصية. وقد زاد التركيز على القوانين والتنظيمات المتعلقة بالخصوصية، مع ارتفاع الدعاوى القضائية الجماعية المتعلقة بانتهاك الخصوصية.ودخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي كمخاطر جديدة في تقرير هذا العام، لتحتل الرتبة العاشرة في قائمة المخاطر العالمية.