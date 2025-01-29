خطوات مبتكرة.. نصائح للحصول على وظيفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

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بينما يهدد الذكاء الاصطناعي الملايين من الوظائف، قد يبدو من الغريب البحث عن وظيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. لكن هذا ما يعد به موقع "سي نت" التقني، إذ يقترح خطوات تمكِّن الباحثين عن عمل من تحسين فرصهم من خلال بناء سيرة ذاتية قوية، وكتابة خطاب تقديم مخصص، باستخدام روبوتات الدردشة المتاحة مثل ChatGPT.يُوصي "سي نت" ببدء العملية بتقديم ملخص موجز عن حياتك المهنية، يتضمن خبرتك، طموحاتك، وقيمك المهنية. يمكن أن يكون الطلب بالشكل التالي:"أنا (المسمى الوظيفي)، ولدي خبرة في (المجالات أو الشركات السابقة). مهاراتي الأبرز هي (...) وأطمح إلى (...). هل يمكنك اقتراح أدوار وظيفية وأنواع شركات ومسارات مهنية تتناسب مع خبرتي وأهدافي؟"للحصول على تحليل أعمق، يمكن إدخال السيرة الذاتية إلى "ChatGPT"، مع الحرص على إزالة أي معلومات حساسة مثل تفاصيل الاتصال. يمكن تقديم الطلب على الشكل التالي: "هذه سيرتي الذاتية. هل يمكنك تقديم اقتراحات لتحسينها؟"من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم نقاط القوة في السيرة الذاتية وتوجيه البحث الوظيفي. يمكن الاستفسار كالتالي: "ما هو الجزء الأقوى في سيرتي الذاتية؟ هل سأحقق نجاحًا أكبر في التقدم لوظائف (X) أم (Y)؟".بعد تحديد التوجه الوظيفي، يمكن سؤال الذكاء الاصطناعي عن الشركات المناسبة وفقًا لمكان الإقامة ونوع الوظيفة المستهدفة: "أنا مهتم بأدوار مثل (...). ما هي أفضل 30 شركة يجب أن أستهدفها؟ أعيش في (...) وأبحث عن وظائف عن بُعد".إذا لم يكن الرد كافيًا، يمكن طلب قائمة ثانوية لشركات أصغر قد تكون فرص التوظيف فيها أسهل، حيث سيقوم ChatGPT بتقسيم الشركات إلى فئات مثل الشركات المتوسطة، الشركات المتخصصة، والشركات الإقليمية.بعد تحديد الشركات المستهدفة، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في كتابة رسائل تقديم فعالة لمسؤولي التوظيف: "اكتب رسالة قصيرة إلى مسؤول التوظيف في الشركات التالية للتعريف عني والتعبير عن اهتمامي بالانضمام إليها: (...)".وإذا كان النص عامًا، يمكن طلب تعديلات مثل:إزالة المقدمة.إبراز مهارات محددة.جعل النص أكثر طبيعية وشخصيًا. (العربي الجديد)