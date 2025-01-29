"OpenAI" تتهم شركات صينية بنسخ نموذجها للذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

اتهمت شركة "OpenAI"، المالكة لتطبيق "تشات جي بي تي"، يوم الأربعاء شركات صينية بمحاولة تقليد نموذجها للذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعزيز التعاون مع السلطات الأميركية واتخاذ تدابير أمنية لمواجهة هذه المحاولات.

وجاء هذا الإعلان بعد إطلاق شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة لنموذج جديد للذكاء الاصطناعي يشبه "تشات جي بي تي" و"جيميناي" (من شركة غوغل) وغيرهما، ولكنه بتكلفة أقل بكثير مقارنة بما أنفقته الشركات الأميركية العملاقة، مما أدى إلى تراجع حاد في أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت في بداية الأسبوع.

وفي مواجهة أداء نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة "ديب سيك"، اعتبر خبراء في الولايات المتحدة أنه لا يعدو كونه إعادة صياغة للنماذج التي تم تطويرها في الولايات المتحدة، مثل النموذج الذي يعمل بنظام "تشات جي بي تي"، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

من جانبها، رأت "أوبن إيه آي" أن المنافسين استخدموا تقنية تعرف باسم "تقطير المعرفة"، التي تتضمن نقل المعرفة من نموذج ضخم مدرب إلى نموذج أصغر، بطريقة مشابهة لتلك التي يستخدمها المعلم لنقل المعرفة إلى طلابه.

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وشددت شركة "أوبن إيه آي" على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع شروط استخدام نماذجها، مضيفة أنها تعمل على إيجاد طرق للكشف عن محاولات مستقبلية في هذا الصدد ومنعها.وتواجه شركة "أوبن إيه آي" التي يرأسها سام ألتمان، اتهامات بدورها بتكرار انتهاك الملكية الفكرية لمبدعين في كل أنحاء العالم، وخصوصا من خلال استخدام مواد محمية بحقوق التأليف والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها. (سكاي نيوز)