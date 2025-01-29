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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي الآيفون.. ثغرة خطيرة في تطبيق "واتساب"

Lebanon 24
29-01-2025 | 23:51
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اكتُشفت ثغرة خطيرة في تطبيق واتساب تسببت بانتهاك خصوصية المستخدمين، إذ سمحت لمستخدمي آيفون بإعادة مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المُرسلة عبر ميزة "العرض لمرة واحدة View Once" عدة مرات، على الرغم من أنه يفترض أن تختفي فور مشاهدتها.
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وكُشف عن تلك الثغرة أول مرة في مدونة باحث أمني يُدعى رامشاث، الذي أوضح أن استغلال تلك الثغرة لم يتطلب أي معرفة تقنية، وكل ما كان على المستخدم فعله الانتقال إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى "التخزين والبيانات"، ثم الضغط على "إدارة التخزين"، والبحث عن محادثة المُرسِل، وفرز الملفات حسب "الأحدث"، ثم إعادة مشاهدة المحتوى الذي كان من المفترض أن يُحذف تلقائيًا.

وأكّدت ميتا، الشركة المالكة لتطبيق واتساب، أنها كانت على علم بالمشكلة قبل الإبلاغ عنها، وسارعت إلى طرح تحديث لمعالجة الخلل، ويحمل التحديث رقم 25.2.3 لهواتف آيفون.

ويُنصح المستخدمون بتحديث التطبيق إلى آخر إصدار لضمان استمرار عمل ميزة "العرض لمرة واحدة" بنحو صحيح. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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